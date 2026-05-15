Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir’de büyük bir mesai harcayacak.

Gün boyu İzmir'in farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelecek olan Özel; Bayraklı, Bornova, Buca ve Karabağlar ilçelerinde pek çok açılış ve tanıtım organizasyonuna katılacak.

İlk durak Bayraklı

Özgür Özel’in İzmir’deki ilk programı saat 11.00’de Bayraklı’da başlıyor. Bayraklı Belediyesi aracılığıyla hayata geçirilen Ferdi Zeyrek İlçe Spor Kompleksi’nin açılış kurdelesini kesecek olan Özel, aynı zamanda belediyenin yeni araç filosunun tanıtımında yerini alacak.

Programda belediyenin iki yıllık icraatlarından bahseden kısa bir film gösterimi de olacak. Sonrasında Belediye Başkanı İrfan Önal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Özgür Özel’in kürsüye çıkması planlanıyor.

Bornova’da Sarnıç Mescid-i Aksa Camii ve Doğanlar Kent Bostanı açılacak

Programın ikinci adresi ise Bornova olacak. Saat 12.30 sularında Sarnıç Mescid-i Aksa Camii’nin açılışına katılacak olan Özel, burada gerçekleşecek olan mevlüt ve yemek programında vatandaşlarla bir arada olacak. Cuma namazının sonrasında Bornova programı, Doğanlar Kent Bostanı’nın açılış töreniyle devam edecek.

Buca’da Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi açılış töreni

Özgür Özel, öğleden sonra rotasını Buca’ya çevirecek. Saat 15.30’da öğrencilerin ve gençlerin yararlandığı Edip Akbayram Etüd Merkezi’ni ziyaret edecek.

Bu ziyaretin hemen ardından ise Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi’nin toplu açılış törenine katılarak spora yönelik yatırımlara dikkat çekecek.

"Karabağlar Dönüşüm Modeli" kamuoyuna tanıtılacak

Programın son durağı ise Karabağlar olacak. Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleşecek programda, kentin en önemli gündem maddelerinden biri olan kentsel dönüşüm üzerinde durulacak.

"Karabağlar Dönüşüm Modeli" kapsamında Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Projesi kamuoyuna tanıtılacak.

Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yapacağı detaylı proje sunumunun sonrasında Özgür Özel, kentsel dönüşüm vizyonuna dair yapacağı konuşmayla İzmir mesaisini tamamlayacak.