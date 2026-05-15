Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziemir'deki Aktepe ve Emrez mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin birinci etabında usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle harekete geçti. Proje dosyasındaki incelemelerin ardından savcılık; dolandırıcılık, zimmet ve denetim görevini ihmal suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde Konak, Bayraklı, Narlıdere ve Urla ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Önemli isimler gözaltında
Polisin düzenlediği operasyonlarda İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve İzBB eski başkanı Tunç Soyer döneminde belediyenin çeşitli şirketlerinde ‘mali denetim’ görevi üstlenen Sıtkı Şükürer, İsmail Atagün, iş insanı Mustafa Saim Uysal, Örnekköy ve Gaziemir kentsel dönüşüm projelerinde yer alan isimlerden Ebubekir Yılmaz gözaltına alındı.
Dosya mercek altında
Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaların yasal mevzuata uygun ilerleyip ilerlemediği bir süredir takip ediliyordu. Savcılık koordinasyonundaki ekipler, elde edilen deliller ışığında dosyanın arka planındaki finansal hareketleri inceliyor. Gözaltındaki isimlerin emniyetteki sorgularına başlanırken, kentsel dönüşüm sürecindeki aksaklıkların yargı yoluyla aydınlatılması bekleniyor.