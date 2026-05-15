SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Barosu, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği basın açıklamasında, engelli yurttaşların eğitimden adalete kadar her alanda maruz kaldığı 'sistematik yok sayılma' politikalarına karşı sert bir duruş sergiledi. Baro, devletin ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını 'sosyal hukuk devleti' ilkeleri ışığında yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Engellilik Kavramına Bakış Kökten deişmeli

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Emre Öktem yaptığı açıklamada, engellilik kavramına bakış açısının kökten değişmesi gerektiğini vurguladı. Öktem, engelliliğin bireyin fiziksel veya zihinsel bir 'eksikliği' olarak görülmesinin hatalı olduğunu belirterek, bu durumun aslında toplumun sunduğu imkanlardaki adaletsizliklerden kaynaklandığını ifade etti. Baroların sadece mahkeme salonlarında değil, hayatın her noktasında hak savunuculuğu yapma sorumluluğu olduğunu hatırlatan Öktem, ayrımcılıktan uzak bir toplumun ancak ortak bir iradeyle inşa edilebileceğini dile getirdi.

Sistematik Yok Sayılma Son Bulmalı

Basın açıklamasını İzmir Barosu Engelli Hakları Komisyonu adına okuyan Avukat Suna Ağı, engelli bireylerin bugün dahi eğitim, sağlık, ulaşım ve istihdam gibi temel alanlarda sistematik olarak dışlandığını vurguladı. Açıklamada, devletin ve yerel yönetimlerin 'sosyal hukuk devleti' ilkesi gereği asli görevlerini yerine getirmesi gerektiği belirtilerek, 'Engelli yurttaşların bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için eğitimde fırsat eşitliği ve istihdamda kota değil, hak temelli yaklaşımların hayata geçirilmeli' dedi.

Adalete Erişimde 'Zorunlu Yükümlülük' Vurgusu

Açıklamanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise yargıdaki engellere yönelikti. İzmir Barosu, adalete erişimin sadece adliye binasına girmek olmadığını, yargısal süreçlerin engelli bireyler için de şeffaf ve ulaşılabilir olması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, işaret dili tercümanlarının yargılamanın her aşamasında hazır bulunması, görme engelliler için ekran okuyucu yazılımlarla uyumlu sistemlerin kurulması, erişilebilir başvuru mekanizmalarının oluşturulması, bir tercih değil, hukuk devletinin kaçınılmaz bir zorunluluğu olarak tanımlandı.

Kararlılıkla Görevimizin Başındayız

İzmir Barosu, açıklamanın sonunda engelli haklarının korunması ve güçlendirilmesi için tüm yasal süreçlerde en ön safta yer alacaklarını duyurdu. Baro, toplumsal farkındalığın sadece bir hafta ile sınırlı kalmaması gerektiğini, engelli bireylerin 'hak öznesi' olarak görüldüğü bir sistem kurulana kadar savunuculuk faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini yineledi.

