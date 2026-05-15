İzmir’in gelişmekte olan ilçeleri denince Torbalı, Menemen, Menderes, Gaziemir, Buca, Çiğli ve Kemalpaşa ilk bakılması gereken yerler arasında. Urla ve Güzelbahçe ise artık “gelişmekte olan” çizgiden çok yüksek fiyatlı, oturmuş yaşam bölgelerine yaklaşmış durumda. Konut fiyatlarının Çeşme, Urla ve Güzelbahçe gibi sahil ilçelerinde çok yükselmesi, daha ulaşılabilir ilçelere ilgiyi artırıyor.

Torbalı, son dönemde yatırımcıların sık baktığı ilçelerden biri. Sanayi alanları, İzban bağlantısı, arsa seçenekleri ve merkeze göre daha ulaşılabilir fiyatlar ilçeyi cazip kılıyor. İzmir-Aydın aksında bulunması da Torbalı’yı yalnızca konut için değil, üretim ve lojistik açısından da önemli hale getiriyor.

Menemen de benzer şekilde büyüme baskısını hisseden ilçelerden. Kuzey aksında yer alması, Çiğli ve Aliağa hattına yakınlığı, daha uygun konut seçenekleri ve yeni yerleşim alanları Menemen’i ön plana çıkarıyor. Ancak burada mahalle seçimi çok önemli; her bölge aynı hızda gelişmiyor.

Ulaşım yatırımları hangi ilçeleri etkiliyor?

Gaziemir, Buca, Menderes ve Karabağlar hattı ulaşım projeleri nedeniyle ayrıca izlenmeli. Karabağlar-Gaziemir hattı için planlanan 32,5 kilometrelik raylı sistem projesi; Menderes, Gaziemir, ESBAŞ, Fuar İzmir, Karabağlar ve Halkapınar bağlantısını içeren geniş bir güzergâh olarak anlatılıyor. Bu tür projeler tamamlandığında yalnızca ulaşımı değil, çevredeki konut ve ticaret hareketini de değiştirir.

Buca da kalabalığına rağmen gelişim potansiyelini koruyor. Üniversite nüfusu, merkez ilçelere yakınlık ve metro yatırımı ilçenin değerini artıran başlıklar arasında. Buca Metrosu’nda çalışmaların sürdüğü ve projede ilerleme kaydedildiği de güncel haberlerde yer aldı.

Yaşamak ve yatırım için hangi ilçe seçilir?

Yaşamak için daha dengeli seçenek arayan biri Gaziemir, Çiğli ve Menderes’e bakabilir. Gaziemir; havaalanı, fuar alanı, serbest bölge ve ulaşım bağlantılarıyla güçlü. Çiğli ise sanayi, üniversite ve kuzey ulaşım hattıyla büyümeye açık. Menderes tarafı ise hem kırsal ferahlık hem sahil bölgelerine yakınlık isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor.

Kısa cevapla, İzmir’de gelişmekte olan ilçeler içinde Torbalı yatırım tarafında, Gaziemir ulaşım ve iş aksında, Menemen daha uygun konut arayışında, Menderes ise yaşam alanı genişliğiyle dikkat istiyor. Buca ve Çiğli de doğru mahalle seçildiğinde hâlâ potansiyel taşıyan ilçeler arasında bulunuyor.