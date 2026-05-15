Son Mühür/Merve Turan- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklamaşması ile birlikte İzmir'i bir tutku ateşi sardı. Bornova Belediyesi 14 Mayıs - 18 Mayıs arası düzenlediği o Gençlik Festivali ilk gününü tamamladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın gençliğin ve sanatın kenti olmayı sürdüreceğini vurguladı. İlk gün Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada konseriyle yapıldı. İşlekliği ve genç kitleye hitap etmesiyle bilinen Küçükpark Meydanı adeta dolup taştı.

İlk günden enerji zirvede!

Şarkılara eşlik eden gençler daha ilk günden festivalin enerjisinin zirvede olacağını hissettirdi. Festival bitene kadar Bornova Belediyesi’nin desteklediği genç müzik grupları ile Bornova ve İzmir çıkışlı sanatçılar sahne almaya devam edecek.

Bugün sahnede Zoza var!

Festival bugün saat 20.30'da Zoza ile devam edecek. Yarın yani 16 Mayıs ise Kozmonot 20.30'da, 18 Mayıs DJ Olcak Fidan 20.00'de ve yine aynı gün saat 21.00'de Fondip sahne alacak.

Başkan Eşki'den mesaj!

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki festivali değerlendirirken yalnızca konserden ibaret olmadığını dile getirerek gençlerin sanat üretimlerine alan açmayı önemsediklerini söyledi. Eşki genç müzisyenlerin kendi kentlerinde sahne almasının çok değerli olduğunu da ekledi.