SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Büro Memur-Sen’in geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği iki ayrı olağanüstü genel kurul ve bu kurullarda alınan kararlar, Ankara 4. İş Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yargıtay’ın bozma ilamlarına uyan yerel mahkeme, sendika yönetimini sarsacak kritik kararlara imza attı.

Tüzük Tadili ve Genel Kurul Kararları Geçersiz Sayıldı

Ankara 4. İş Mahkemesi’nde 12 Mayıs 2026 tarihinde görülen duruşmalarda, sendikanın gerçekleştirdiği kritik genel kurullar mercek altına alındı. Mahkeme, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bozma kararları doğrultusunda, 'Davalı sendikanın 24 Aralık 2024 tarihli, 251 sayılı “7’inci Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu” konulu yönetim kurulu kararı ve buna bağlı işlemler iptal edildi' satırları ye aldı. Büro Memurları Sendikası’nın 11 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 7. Olağanüstü Genel Kurulu ve bu kurulda alınan tüm kararların iptaline karar verildi.

Yargıtay Kararı Şok Yarattı

Her iki dosyayla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Şubat 2026’da verdiği bozma ilamları davanın seyrini değiştirdi. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın tespitleri doğrultusunda hukuka aykırılıkları tescil ederek davanın kabulü yönünde hüküm kurdu.

Sendika Yönetiminde Yeni Süreç mi Başlıyor?

Mahkeme tarafından tefhim edilen kararlar sonrası, gerekçeli kararın yazılması bekleniyor. Davalı sendikanın iki hafta içerisinde Yargıtay temyiz yoluna başvurma hakkı bulunuyor. Ancak üst üste gelen bu iptal kararlarının, sendika içerisindeki yönetimsel dengeleri ve tüzük yapısını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.