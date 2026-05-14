Son Mühür/Selda Meşe- Son dönemde artan ekonomik sıkıntılar ve artan borç yükü icra dosyalarında artışa neden oluyor. İzmir'in dört ilçesinde durum kritik. Balçova ve Karşıyaka’daki daire ilanları öne çıkarken, Bayındır ve Kiraz’da da durum değişmedi. Daire ve tarla satışları ekonomik durumun etkisini gözler önüne sermiş oldu.

Balçova'da 3+1 daire icradan satılık

Balçova'da Çetin Emeç Mahallesi'nde 1323 ada, 1 parsel'de bulunan mesken nitelikli taşınmaz icra yoluyla mahkemeden satışa çıkarıldı. 3+1 şeklinde girişi çelik kapılı, 3 oda, salon, mutfak, 1 banyo, wc, 2 balkondan oluşan söz konusu taşınmaz, Balçova Kapalı Pazar Yeri, çevre Yolu, Fahrettin Altay Sokak ve Eğitim Kurumlarına yakın mesafede yer aldığı belirtildi. 1.558,10 metrekare yüz ölçüme sahip taşınmaz için belirlenen değer 7 milyon 500 bin TL oldu. Taşınmazın açık artırma usulü ile yapılacak olan satış tarihleri, 10 Ağustıs 2026 saat:13.31, 7 Eylül 2026 saat:13.31 olarak açıklandı.

Otuz yıllık binada icradan satılık daire



Karşıyaka Şemikler mahallesinde 25517 ada, 1 parsel'detam hisseye sahip mesken niteliğinde bulunan taşınmaz açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Çevresinde, 4-5 katlı müstakil apartman ile 7-8 katlı site tipi yapılaşma bulunmakta. Taşınmazın bulunduğu bölgenin belediye hizmetleri ve sosyal donatı alanları yeterli olduğu belirtilildi. Yaklaşık otuz yıllık binada bulunan 3+! dairenin yüz ölçümü 4.815,85 metrekare olarak açıklandı. Değeri 4 milyon 300 bin TL olarak açıklanan dairenin açık ihale usulü ile satış tarihleri, 10 Haziran 2026 saat:10.41, 15 Temmuz 2026 saat:10.41 olarak belirlendi.

Bayındır'ın merkezinde 2+1 daire icrada

Bayındır'ın merkezinde bulunan 102 ada, 11 parsel'de yüz ölçümü 414,56 metre kare olarak açıklanan 2+! dire icra yoluyla mahkemeden satışa sunuldu. 2 oda, salon, mutfak, banyo-wc, antre ve 2 adet balkondan bölümlerinden oluşan taşınmaz otuz yıllık binada yer alırken, söz konusu taşınmazın değeri 3 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Satışa konu olan dairenin açık ihale usulü ile satış tarihleri, 10 Haziran 2026 saat:14.21, 6 Temmuz 2026 saat:14.21 olarak belirlendi.

70 yıllık kargir ev ve tarla satışa çıkarıldı

Kiraz ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 205 ada, 4 parsel de kayıtlı bulunan tarla ve kargir ev vasfındaki taşınmaz icra yoluyla satışa çıkarıldı. Toplam 3.104,48 metrekare yüzölçüme sahip olan taşınmazın satış bedeli 4 milyon TL olarak açıklandı. Tarımsal kullanım açısından I. sınıf arazi niteliği taşıdığı belirtildi. Taşınmaz üzerinde farklı yaşlarda meyve ve ağaç türleri bulunanuyor.Yaklaşık 70-80 yıllık olduğu değerlendirşlen yapının elektrik ve kullanma suyunun bulunduğu belirtildi. Parsel üzerindeki yapı, bodrum katı ile birlikte iki katlı olup arazi eğimi nedeniyle bodrum kata avludan giriş yapıldığı belirtildi. 3 oda ve önü açık sofa şeklinde düzenlenen taşınmazlar için açık ihale usulü ile satış tarihleri, 3 Temmuz 2026 saat:14.30, 3 Ağustos 2026 saat:14.30 olarak belirlendi.

