Karşıyaka Basketbol son haftasını oldukça zor geçirmişti. Başantrenör Ahmet Kandemir ekibin ligde kalma mücadeslesinin hesaplanamaz bir noktada olduğunu dile getirerek, "Oldukça zorlu bir süreçti. Dört galibiyetin yeterli olacağını hesaplarken işler beklemediğimiz bir noktaya geldi ve beş galibiyetin bile yetmeyeceği bir durum ortaya çıktı. Ancak kalan maçlarda maksimum performansımızı sergileyip ligde kalmak için çalıştık" dedi.

Geçtiğimiz hafta ecel terleri döken Karşıyaka Basketbol son saniyeyle hayata tutundu. Karşıyaka'nın zor sürecinde başına geçen Ahmet Kandemir yeşil-kırmızılıların ligde kalmasında oldukça etkiliydi. Kandemir yönetiminde 7 maçın 5'i galibiyetle taçlandı.

"Beş galibiyet bile yetmeyebilir"

Başantrenör süreci anlatarak, "Oldukça zorlu bir süreçti. Yedi maçta minimum dört galibiyet almamız gerekiyordu. Bursaspor maçı da dahil olmak üzere dört galibiyetin yeterli olacağını hesaplarken işler beklemediğimiz bir noktaya geldi ve beş galibiyetin bile yetmeyeceği bir durum ortaya çıktı. Ancak neticede belirlediğimiz bir hedef vardı; geçmişe sünger çekerek kalan maçlarda maksimum performansımızı sergileyip ligde kalmak için çalıştık. Göreve ilk geldiğimizde sadece bizim kazanmamız da yeterli olmuyordu" ifadelerinde bulundu.

Rakipleriyle aralarındaki farktan bahseden Kandemir şu ifadeleri kullandı:

"En yakın rakiplerimizle aramızda ikişer galibiyet fark bulunuyordu. Bugün küme düşen Mersin ile aramızdaki fark ise dört ila beş galibiyete kadar çıkmıştı. Bu farkları kapatmak kolay değildi.

Sadece bizim kazanmamız yetmese de galibiyetler geldikçe takım içinde bir öz güven ve uyum oluştu. Sonuç olarak çok zor bir işi başardığımızı ve oyuncularımın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Her zaman takımın kendi pozisyonunu, kendi aldığı sonuçların belirlemesini isterim"

"Bundan sonraki süreçte..."

Karşıyaka'nın Türk basketbolunda en büyük gücü olmaya devam edecek olmasına değinen Ahmet Kandemir sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde kulüp; düzenli ödeme planı, güçlü bir sponsorluk yapısı ve uzun vadeli bir program içeren bir projeyle karşımıza çıkarsa bunu değerlendiririz.

Uzun vadeli planlamalarda, bazen üç adım ileri gidebilmek için iki adım geri atmanız gerekebilir; bu fedakârlığı yapmadan kalıcı bir ilerleme kaydedemezsiniz.

Elbette burada kulüp yönetiminin tercihleri büyük önem taşıyor. Şu ana kadar yeni sezonla ilgili bir görüşme gerçekleştirmedik çünkü göreve geldiğimizde tamamen takımı ligde tutmaya odaklanmıştık.

Bundan sonraki süreçte, sağlanacak ekonomik destekle kulübün borçlarının ödenebilir ve sıfırlanmış hâle gelmesi, ayrıca sağlam bir takım planlaması yapılması durumunda Karşıyaka, Türk basketbolunun en büyük gücü olmaya devam edecektir"