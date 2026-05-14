Göztepe Spor Kulübü yönetimi ve teknik heyeti, kulübün iş ortaklarından biri olan Avek Otomotiv'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret kapsamında, iki taraf arasındaki güçlü iş birliği ve dayanışma mesajı ön plana çıktı.

Avek tesislerine ziyaret!

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama çerçevesinde; CEO Kerem Ertan, Sportif Direktör Ivan Mance, Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve takım kaptanı İsmail Köybaşı, Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car’ın İzmir’deki tesislerine ziyarette bulundu.

Buluşma, Avek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Adem Paşalı ev sahipliğinde gerçekleştii.

“Güçlü iş birliği”

Gerçekleşen görüşme kapsamında, Göztepe ile Avek Otomotiv arasındaki sponsorluk ve destek ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. Taraflar arasındaki karşılıklı dayanışmanın uzun vadeli iş birliği açısından değer taşıdığına vurgu yapıldı.

Kulüp yetkilileri, takıma sağlanan destekten dolayı Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car yönetimine teşekkürlerini iletti.

Göztepe’den teşekkür!

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımıza verdikleri kıymetli destek ve misafirperverlikleri için Avek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Adem Paşalı’ya, Avek Otomotiv ve Avec Rent a Car yönetimine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.