Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de kooperatif sürecine yönelik tartışmalar sürerken Örnekköy’de geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı. Örnekköy kooperatifinde inşaat çalışmalarının durduğunu ileri süren kooperatif üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un yüklenici firmaya hak ediş ödemelerini yapmadığı iddiasıyla şantiyede seslerin durduğunu ifade etmişti.

Aradan günler geçmesine rağmen hala çalışmaların başlamamasından duydukları endişeyi dile getiren kooperatif üyeleri, tepkilerini dile getirdi.

“İZBETON ‘Sıkıntı yok’ diyormuş ama…”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü etap mağdurları, “Çalışan yok, kooperatiflerden de açıklama yapılmıyor. İZBETON ‘Yüklenici firma bizim programımızın önünde gittiği için sıkıntı yok zamanında teslim edeceğiz’ diyormuş ama bakarsanız sözde bize haziran ayında teslim edeceklerdi. Bir kısmını haziran ayında bir kısmını ise yıl sonunda teslim edeceklerini söylemişlerdi” dedi.

“Sıkıntı kooperatif ve belediyenin olduğu yerde”

“Yorulduk artık, çok yorulduk” diyerek açıklamalarını sürdüren mağdurlar, konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi. Mağdurlar, “Beşinci etap bitti, dördüncü etap da az kaldı. Bir seneye üçüncü etabın biteceğine dair umudumuz yok. Sıkıntı belediyenin ve kooperatiflerin olduğu yerde. Müteahhitlerin olduğu yerde herhangi bir sıkıntı yok. Söylemekten de yorulduk. Havanda su dövüyoruz maalesef” diye konuştu.