Son Mühür/Merve Turan- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte içlerimizde heyecan oluşmaya başladı bile. İzmir'i saran bu tutku ilçe belediyelere de sıçramış durumda. Karşıyaka bu yıl da heyecan ve enerjiyi gençliğe yakışır şekilde kutlayacak. Belediye kapsamında düzenlenen ‘Karşıyaka Gençlik Festivali’ 15 Mayıs-19Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca gerçekleşecek etkinlikte konserler, DJ performansları, atölyeler, söyleşiler, dans performansları, gençlik ödülleri, festival çarşısı, bando ve tiyatro gösterileri yer alacak.

Karşıyakalı eğlenceye doyacak!

Gözlerin üzerinde olduğu ‘Latin Dansları Türkiye Şampiyonası’ da 16-17 Mayıs tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca Karşıya Kareler'de İzmirliyi harika bir dans ve müzik performansları bekliyor olacak. 19 Mayıs günü ise saat 20.00'de Karşıyaka Belediyesi önünden Karşıyaka Çarşısı’na coşku dolu bir kortej düzenlenecek. Vatandaş ise bu programın tüm ayrıntılarını Karşıyaka Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

Başkan Ünsal: Atamızın arzu ettiği gibi gençliğin enerjisi, sanatı ve sporuyla meydanlara taşıyoruz!

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal bu anlamlı ve coşkulu etkinlik için şu ifadelerde bulundu:

“19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık meşalesinin ve gençliğe olan sonsuz güveninin simgesidir. Karşıyaka Belediyesi olarak bu büyük mirası, tam da Atamızın arzu ettiği gibi gençliğin enerjisi, sanatı ve sporuyla meydanlara taşıyoruz. 5 gün sürecek etkinliklerimizle Karşıyaka’da bayram coşkusunu zirveye çıkaracağız. Tüm gençlerimizi ve kendini genç hisseden tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz”