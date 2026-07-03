Son Mühür - CHP İzmir partiye yönelik verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası sarsılmıştı. Karar sonrası yaşanan gelişmelerin biri de İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınıp yerine Utku Gümrükçü'nün atanması olmuştu.

İstifa furyası CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanını da vurdu!

Yaşanan silsile bu olayla sınırlı kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiden ayrılmasının ardından CHP İzmir örgütünde başlayan istifalar İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik'i de vurmuştu.

Yeni başkan belli oldu!

Alternatif bir binada çalışmalarını gerçekleştiren Çağatay Güç ise gençlik örgütünü toparlamak adına ilçe başkanları ve yönetimle 5 ayrı toplantı gerçekleştirdi.

Ruhsar Selis Çelik'in istifasının ardından boş kalan koltuğun yeni sahibi belli oldu. CHP İzmir İl Gençlik Kolları’nın yeni başkanı Efe Orbay oldu.

Efe Orbay kimdir?

Gaziemir üyesi olduğu öğrenilen Orbay'ın uzun zamandır gençlik kollarında faaliyet yürüttüğü bilinirken başta Özgür Özel olmak üzere Güç ve Tugay'a yakın bir siyaset yürüttüğü ve özellikle gençlik kolları siyasetinde sevilen bir isim olduğu CHP'ye yakın kulislerden öğrenildi.