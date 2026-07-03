Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, artan ekonomik dar boğaz, yüksek faiz ve alım gücünün esnafa ile vatandaşa etkisi üzerine Son Mühür’e çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, çarşıda ciddi bir durgunluk olduğunu ifade etti.

Semih Girgin: Turizm mevsimi geliyor endişemiz büyüyor

İzmir için turizm mevsiminin geldiğini hatırlatan ancak hala kentte turist olmadığını vurgulayan Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıda inanılmaz bir durgunluk olduğunu belirterek, “Çarşı piyasasında şu an inanılmaz daralma ve durgunluk var bu sadece İzmir için değil İstanbul için de geçerli. Turizm mevsimi geliyor bizim endişemiz büyüyor hala ortalıkta turist yok. Gemi turisti İzmir için ciddi bir sıkıntı dört yıl gelmeyecek çünkü bildiğimiz kadarıyla yılbaşında İzmir Limanı tadilat nedeniyle kapanacak” dedi.

“Esnaf borcunu rahat ödeyemiyor”

Ayrıca, İzmir esnafının iki bayramda da mutlu olmadığının altını çizen ve esnafın borcunu ödeyemediğini aktaran Başkan Girgin, “İki bayramda da esnaf mutlu olamadı. Bunu tabana inen insanlar da görecektir. Biz Allah bereket versin bir şeyler kazanıyoruz ancak esnaf borcunu rahat ödeyemiyor önünü göremiyor.

Her esnafın devlete karşı borcu var ancak bunları faizin faiziyle ödeniyor eskisi gibi yapılan yapılandırma bize nefes aldırıyordu. Şu an karmakarışık bir duygu içindeyiz, havalar çok sıcak satışlar durdu. Allah, İzmir halkından rahatsız olsun hala buraya geliyorlar. Çarşımızın otopark sorunu var, toplu ulaşımlarda tam bilet neredeyse 35 lira olmuş, düşünün Çiğli’den ya da Menemen’den gelecek bir vatandaşın buraya gelmesi kaç lira olacak?” şeklinde konuştu.

“Kötü esnaflık yapan kişilere yaptırım gerekiyor”

Son olarak, kötü esnaflık yapan insanlara yaptırım uygulanması gerektiğini savunan Semih Girgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Kötü esnaflık yapan insanlara artık birilerinin ‘ne yapıyorsun’ demesi lazım. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Bir üründen elbette kar edilecek ancak, kaybettiğin parayı turistten, gurbetçiden, vatandaştan çıkarmak kesinlikle doğru değildir”