Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile TÜRK-İŞ’e bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şubesi arasında bir süredir devam eden ve yaklaşık 3 bin 300 işçiyi yakından ilgilendiren 2026-2028 dönemine ilişkin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, dün gece geç saatlerde sağlanan uzlaşıyla resmiyete döküldü. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte taraflar arasında anlaşma sağlansa da, yeni döneme ait sözleşme metninden sızan detaylar çalışanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattığı öne sürüldü.

İşçilerin uzun yıllardır süregelen mücadelesiyle elde ettiği birçok sosyal hak ve ekonomik kazanımın, yeni sözleşmeyle birlikte ya tamamen yürürlükten kaldırıldığı ya da ciddi şekilde tırpanlandığı ifade edildi.

Check-up uygulamasından, giyim ve erzak yardımına kadar...

Yeni döneme ait toplu iş sözleşmesinde en dikkat çeken ve işçi kesiminde tepkiyle karşılanan gelişme, yıllardır uygulanan birçok sosyal yardımın tamamen silinmesi oldu. Bu kapsamda, işçilere ailevi ve sosyal yaşamlarında destek sağlayan çocuk sünnet yardımı ile çalışanların eşlerine verilen eğitim yardımları yeni sözleşmede yer bulamadı. Benzer şekilde, personelin motivasyonunu ve devamlılığını artırmayı hedefleyen işe devam primi ile rapor teşvik primleri de tamamen uygulamadan kaldırıldı. Sağlık ve yaşam standartlarını korumaya yönelik olan check-up uygulaması ile giyim, erzak ve yoğurt yardımları gibi temel ayni-nakdi destekler de yeni dönemde işçilerin elinden alınan haklar arasında yerini aldı. Ayrıca, büro çalışanlarına ödenen koku primi uygulamasına da bu sözleşmeyle birlikte son verildi.

Eğitim yardımı sınırlandırıldı

Sözleşmedeki kayıplar sadece tamamen kaldırılan maddelerle de sınırlı kalmadı. Geçmiş dönemlerde hem çalışanların kendilerine hem de çocuklarına üniversite eğitimi sürecinde önemli bir can suyu olan eğitim yardımlarına da ciddi sınırlandırmalar getirildi. Üniversite okuyan çalışanların ve çocuklarının aldığı eğitim yardımı ücretlerinin belirli tavan kriterlerine bağlanarak daraltılması, çalışan ailelerin omuzlarındaki yükü daha da artırdı.