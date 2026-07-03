Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet birimleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından 1 Temmuz günü önceden belirlenen 8 ikamet, 3 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl hapis cezası bulunan firari de yakalandı

Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında bölgede çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlüyü de kıskıvrak yakaladı. Yakalanan firari şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.