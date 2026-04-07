Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı binası, gece saatlerinde kimliği belirlenen bir şahsın hedefi oldu. 1’inci Anafartalar Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde yer alan parti merkezine yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken binada maddi hasar meydana geldi. Saldırganın olay yerinden süratle uzaklaşmasının ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Saldırgan emniyete giderek suçunu itiraf etti

Olayın üzerinden çok geçmeden, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 35 yaşındaki Y.T., Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde yer alan detaylar ise olayın arka planındaki iddiaları gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Y.T.’nin, belediye bünyesinde işe girmeyle ilgili yaşadığı çeşitli aksaklıklar ve sıkıntılar nedeniyle duyduğu öfkeyi bastıramayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi. Adli makamlarca gözaltı süreci devam eden şahısla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve partililer olay yerinde toplandı

Saldırı haberinin duyulmasıyla birlikte parti binası önünde kalabalık bir grup bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de olay yerine intikal ederek yapılan ilk incelemelere eşlik etti ve partililere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, kırılan camlar ve saldırının boyutuyla ilgili teknik rapor hazırlarken, halkın sağduyulu bekleyişi emniyet güçlerinin kontrolünde devam etti.

Avukat Mert Özkösemen: "Şiddetin her türünü lanetliyoruz"

Yaşanan üzücü hadiseye ilişkin resmi bir açıklama yapan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen, saldırıyı sert bir dille kınadığını ifade etti. Özkösemen, olay anında binada kimsenin bulunmamasının olası bir yaralanmanın önüne geçtiğini vurgulayarak, hasarın sadece yapısal boyutta kaldığını belirtti. Demokratik siyasete ve kurumsal kimliklere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini ve adaletin yerini bulacağını sözlerine ekledi.

Adli soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganın bağlantıları ve eylemin planlı olup olmadığı mercek altına alınıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı bir şekilde analiz edildiği olayda, kamu huzurunu bozmaya yönelik girişimlere karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı. Şehzadeler halkı ve siyasi çevreler, yaşanan bu tatsız olayın bir an önce aydınlatılmasını ve benzer olayların tekerrür etmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.