Son Mühür - Yaklaşık 33 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyi duyurdu. Düzenlemeyle birlikte sigortasız trafiğe çıkmanın yaptırımları da yeniden gündeme geldi.
SBM verilerine göre, İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak istediğinde en az 18 bin 14 lira ödemek zorunda kalacak. Haberlere göre, trafik sigortası olmadan yola çıkan sürücüler polis denetimlerinde tespit edilirse para cezasıyla karşılaşacak ve araçları bağlanacak.
Yüzde 2,7 oranında zamlandı
Yeni düzenlemeyle trafik sigortası primleri yüzde 2,7 oranında artırıldı. İstanbul’da en yüksek risk grubunu ifade eden sıfırıncı basamaktaki sürücüler için prim 54 bin 41 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamakta bu tutar 9 bin 7 lira olarak belirlendi. Risk grupları arasındaki farkın yaklaşık yüzde 500’e ulaşması dikkat çekti.
Ankara’da yüksek riskli sürücüler için prim 52 bin 512 lira, en düşük risk grubunda ise 8 bin 288 lira olarak belirlenirken; İzmir’de bu rakamlar sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira oldu.
Otobüslerde zirvede
İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüsler için zorunlu trafik sigortası primleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Sıfırıncı basamakta yer alan sürücüler için prim 356 bin 734 liraya yükselirken, aynı araç grubunda sekizinci basamakta bulunanlar için bu tutar 59 bin 456 lira olarak belirlendi.
Sigorta yaptırmalayanlara dev ceza
2026 yılı itibarıyla trafik sigortası yaptırmayan sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca eksiklik giderilene kadar araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor. Trafik ekipleri ise bazı durumlarda sürücülere poliçeyi anında yaptırmaları için süre tanıyabiliyor.
Sigortasız şekilde kazaya karışılması halinde sürücülere 2.039 lira ceza kesilirken, karşı tarafa verilen zararın da sürücü tarafından karşılanması gerekiyor.
Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmayan ya da yenilemeyen sürücüler için gecikme cezası uygulanıyor. Geciken her 30 gün için prim tutarına yüzde 5 oranında sürprim eklenirken, bu oran toplamda yüzde 50’ye kadar ulaşabiliyor.