Son Mühür - MV Hondius kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs vakalarının ardından sosyal medyada yeni bir “Simpsonlar kehaneti” tartışması gündeme taşındı. İnternet kullanıcıları, dizinin 2012 yılında yayımlanan “A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again” bölümünde işlenen cruise gemisindeki salgın hikayesinin gerçek olaylarla benzerlik gösterdiğini iddia etti.

Hantavirüs gemisi

Dış basında yer alan bilgilere göre MV Hondius gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınında çok sayıda kişinin enfekte olduğu, 3 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Gemide bulunan bazı yolcular karantinaya alınırken, ABD ile Avrupa’daki bazı ülkelerin ek sağlık tedbirlerini devreye soktuğu aktarıldı.

Simpsonlar hantavirüsü de mi bildi?

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Simpsonlar bölümünde, Bart Simpson’ın yolcuların gemiden ayrılmasını engellemek amacıyla ölümcül bir virüs söylentisi yaydığı, bunun ardından ise gemide büyük bir panik ortamının oluştuğu sahneler dikkat çekiyor.

Bölümde yer alan ayrıntılar ile yaşanan olaylar arasında benzerlik kuran internet kullanıcıları, özellikle “23 enfekte kişi”, “23 kromozom çifti”, “23. sezon” ve “19. bölüm” gibi sayıların örtüşmesini komplo teorilerinin merkezine taşıdı.

Sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yayılan videolarda, Simpsonlar dizisindeki sahneler ile MV Hondius gemisindeki salgına ilişkin görüntüler art arda paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoların ardından bazı kullanıcılar yaşanan benzerlikleri “ürkütücü bir tesadüf” şeklinde değerlendirdi. Uzmanlar ise Simpsonlar’ın yıllardır güncel gelişmelere benzeyen senaryolar işlemesinin, toplumdaki korkuların ve popüler kültür dinamiklerinin doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor.