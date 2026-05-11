Son Mühür - CHP Merkez Yönetim Kurulu, AK Parti’ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatılmasına karar verdi. Kararı açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise, "Şimdi güle güle nereye giderse gitsin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"1-1,5 yıldır yargı işi gücü bıraktı Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde emek sarf ediyor. Buradan bir yere varamadılar, halkı inandıramadılar. Halk yapılan soruşturmaların siyasi maksatlı olduğunu söylüyor. Tüm araştırmalar bunu gösteriyor.

Buna karşın, bir taraftan da tehdit, baskı, şantajla, gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transferi için büyük baskı altına alıyorlar. Bizim belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi... Elbette tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor ama çok büyük bir kesimi dimdik ayakta duruyor, ülkesi için mücadele ediyor. Ama milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar, şimdi duyduk ki, bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı... Yarın rozet takmaya hazırlanıyor.

Şimdi tabii giden gitsin. Böyle bir dönemde, ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde 'Ya demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir. Çıkın sokağa sorun, hepsinde bu olur. Ama buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. 12 Aralık 2023. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Burcu Hanım söz alıyor ve Mehmet Ali Çelebi'ye hitaben 'Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz' diyor, Burcu Köksal. Şimdi bir arada olacak.

Milli Eğitim Bakanı'na 17 Aralık 2023'te diyor ki, 'Sayın Bakan, andımızın nesi sizi rahatsız etti de kaldırdınız? Söyleyin de bilelim.' Sana söylemiyorum... 'Sen Türklüğünden mi utanıyorsun? Sen yurdunu mu sevmiyorsun? Sana söyleyecek bir şey yok zaten' diyor. Öyle ya? Şimdi aynı kişi, bunları söyledikleriyle birlikte, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup salonunda aynı istikamette alkışlayacaklar. Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Onların bulunduğu yere doğru bakarak 'Çakaal!' diye bağırıyordu. En hafif hakaretini söyleyeyim. Şimdi kol kola gidecekler.

Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin. Ha bir şey daha tabii. İktidarı destekleyen, en fazla destekleyen gazetelerin başına ne desek herhalde Sabah gazetesini başlarda sayarız. Ne demişti Sabah gazetesi? Bakalım buna ne yapacaklar? Ne demiş? '700 milyonluk rüşvet çarkı'. Şimdi seninle ilgili bunları söyleyenlerle aynı yere gidiyorsun."

Neler yaşandı?

6 Mayıs akşamında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, X hesabından yayımladığı videolu paylaşımda Burcu Köksal’ın “eşi üzerinden baskı gördüğünü” iddia ederek, CHP’den ayrılmasının beklendiğini ifade etti. 7 Mayıs’ta ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Köksal’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda rozet takmasının beklendiğini öne sürdü. Aynı gün çok sayıda CHP’li, Afyonkarahisar Belediyesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Hasan Karadeniz, haberlerin ortaya çıkmasının ardından ne kendisinin ne de parti yönetiminin Burcu Köksal’a ulaşabildiğini belirterek, “Telefonlara yanıt vermedi, geri dönüş sağlamadı ve bırakılan notlara da cevap vermedi” dedi. ''AK Parti'ye atılıyorum'' CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TV100’e yaptığı açıklamada AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu: "Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal'a 'Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız' diyor."