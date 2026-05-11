Son Mühür- Gençler için müjde Bakanlık'tan geldi. Gençlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere hızlı, kolay ve güvenilir şekilde erişimini sağlamak amacıyla geliştirilen “Gençlik Bilgilendirme Servisi” erişime açıldı.

Neler bir arada?

Bu servis gençlere yönelik kamu hizmetleri, faaliyetler, etkinlikler, eğitim fırsatları, gönüllülük çalışmaları, kültür-sanat organizasyonları ve sosyal destek mekanizmaları tek bir noktada sunuyor.

Bu sistemin amacı ne?

Peki bu sistemin amacı ne diye soracak olursanız ilk hedef gençlerin güncel gelişmelere daha hızlı ulaşabilmesi. Diğer değinecek noktalar ise güvenilir bilgiye erişim, dijital kolaylık ve bütüncül hizmet anlayışı olarak sıralanabilir.

En büyük artısı resmi ve güvenilir olması!

Platform sayesinde gençler, ilgi alanlarına yönelik etkinlikleri takip edebilecek, kamu kurumları tarafından sunulan fırsat ve hizmetlerden anlık olarak haberdar olabilecek. Bu platformun en büyük artısı resmi ve güvenilir olması.