2024 yılında Halk TV bünyesine katılan ve kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan Remziye Demirkol, sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımıyla gündeme oturdu. Kanalda görev yapan bazı çalışma arkadaşlarının ayrılıklarının ardından istifasını veren Demirkol’un bu sürpriz kararı, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. İşte konuya dair tüm yaşananlar...

REMZİYE DEMİRKOL HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI VE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Halk TV'de haber kuşağını sunan Remziye Demirkol, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu. Kanalda yaşanan diğer ayrılık süreçlerinin ardından veda kararı alan Demirkol, paylaşımında izleyicilerine verdiği sözü tutamadığını belirtti. Deneyimli sunucu mesajında, "Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım. İstifamı verdim bu sabah itibariyle" ifadelerini kullandı. Demirkol'un ayrılık nedenine dair detaylı bir gerekçe belirtmemesi ise yeni bir kanal ile anlaşıp anlaşmadığı sorusunu gündeme getirdi.

REMZİYE DEMİRKOL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Remziye Demirkol, 1974'te Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. 52 yaşında olan Demirkol, küçük yaşlarında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Televizyon kariyerine TRT'de spiker olarak adım atan Demirkol, meslek hayatı boyunca CNN Türk, Kanal 7, 24 TV ve KRT gibi haber kanallarında sunuculuk ve moderatörlük görevlerini üstlendi. Demirkol son olarak ise Halk TV kadrosuna katıldı.

REMZİYE DEMİRKOL EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Medya sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle tanınan Remziye Demirkol'un özel hayatı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Deneyimli gazeteci evli ve iki kız çocuğu annesidir. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Demirkol, hem profesyonel sunuculuk kariyeri hem de aile yaşantısıyla Türk televizyon haberciliğinin istikrarlı isimleri arasında gösteriliyor. Halk TV'den ayrılışının ardından usta ismin kariyerine hangi platformda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.