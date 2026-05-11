Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

9 çocuk ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği acı olayın ardından hem adli süreç hem de meclis ayağındaki çalışmalar hız kazandı.

Kamuda öğretmen olarak çalışan anne emekliliğini istedi

Olayın sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan failin ebeveynleri hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Kamuda öğretmen olarak çalışan anne Pınar Peyman Mersinli’nin, cezaevinde olmasına rağmen herhangi bir hak kaybına uğramadığı ve kendi isteğiyle emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü olan baba Uğur Mersinli'nin tüm özlük hakları elinden alınarak görevle bağı tamamen kesildi.

Meclis heyeti yerinde inceleyecek

Saldırının sonrasında TBMM çatısı altında kurulan araştırma komisyonu da yerinde çalışma yürütüyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki heyetin bu hafta içinde şehre gelmesi planlanıyor.

Milletvekillerinden oluşan komisyon üyeleri, facianın meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu ve çevresinde ayrıntılı incelemelerde bulunacak.

Güvenlik açıkları konuşulacak

Ankara’dan gelecek heyet yalnızca okulu gezmekle kalmayacak, yerel idareciler ve ilgili kurum temsilcileriyle de bir araya toplanarak ihmal iddialarını ve güvenlik açıklarını ele alacak.