İzmir'in saklı cennetleri listesi, şehir merkezinin sadece 30-60 dakikalık çevresinde yer alan ama çoğu kişinin hiç adını duymadığı doğa noktalarından oluşuyor. İşte hafta sonu kaçamağına ya da günübirlik bir mola için değerlendirilebilecek özel adresler.

Karagöl Tabiat Parkı

Yamanlar Dağı'nın zirvesinde, Karşıyaka sınırları içinde küçük bir krater gölü. Şehrin uğultusundan kaçıp çam ağaçlarının arasında piknik yapmak için ideal. Yola dikkat etmek lazım; dar ve virajlı. Telefon çekmiyor, bu da ekstra bir mola hissi yaratıyor.

Nebiler Şelalesi

Dikili Gökçeağıl köyünde, mağara geçişiyle başlayan ve şelaleye kadar uzanan trekking rotası. Yaklaşık 30 dakikalık tırmanış sonunda gelinen şelalede yüzme imkânı var. Ayakkabı seçimi ciddi mesele; yol taşlık ve dereye birkaç kez girmek gerekiyor. Yaz aylarında çok kalabalıklaşıyor, sabah erken gitmek mantıklı.

Değirmendere Şelalesi

Menderes Tahtalı Barajı yukarısında, ormanın içinde gizlenmiş bir nokta. Hafta içi neredeyse boş kalıyor, kuş sesleri eşliğinde sakin bir doğa yürüyüşü vaat ediyor. Yaz sıcaklarında küçük havuzlarda serinlemek mümkün. İyi ayakkabı ve yedek kıyafet şart.

Bademler Doğal Yaşam Köyü

Urla'nın iç köylerinden Bademler'de, yöresel ürünler, organik kahvaltı ve bungalov konaklamasıyla tanınan bir alternatif. Şehirden kaçmak isteyenler için bir gecelik kaçamak fikri sunuyor. Bademler Köy Tiyatrosu'nun da bulunduğu bu köy, Türkiye'nin sanatla uğraşan ilk köyü unvanını taşıyor.

Yamanlar Dağı Tabiat Parkı

Menemen tarafından çıkışı olan, Karagöl ile aynı dağ silsilesinin uzantısı. Yürüyüş parkurları, çam ormanları ve dağ at yetiştiriciliği görmek mümkün. Bahar aylarında çiçeklenmesiyle bambaşka bir tablo sunuyor.

Yakaköy ve Çiçekliköy

Bornova'ya 30 dakika uzaklıkta, taş evleri ve daracık sokaklarıyla zamanın durduğu hissi veren iki köy. Köyüm Konak gibi butik konaklama seçenekleri ve organik kahvaltı veren mekânlar, hafta sonu kaçışı için cazip.

Sarnıç Gölet Yürüyüş Alanı

Gaziemir Kısık'ta, şehrin neredeyse dibinde ama bilinmiyor. Piknik ve doğa yürüyüşü için ideal, hafta içi sakin. Çevresinde patika rotaları mevcut.

İzmir'in saklı cennetleri arasından sezona uygun olanı seçmek mantıklı. Bahar ve sonbahar, çoğu rota için en verimli dönemler.