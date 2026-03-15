Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum” temalı organizasyonda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına dair çarpıcı mesajlar verdi.

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen ve seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte konuşan Kınay, Karabağlar’da hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki yerleşik düzeni değiştirmeyi, kadın emeğinin üzerindeki görünmez perdeyi kaldırmayı ve sosyal adaleti tesis etmeyi temel gaye edindiklerini ifade etti.

Siyasetin eril dilini kadın gücüyle dönüştürmek

Etkinliğin “Kadın ve Siyaset” başlıklı oturumunda söz alan Başkan Kınay, kadınların karar alma mekanizmalarında daha etkin yer almasının hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Eşitlik mücadelesinin sadece kadın-erkek ayrımı üzerinden okunamayacağını belirten Kınay, bu meselenin özünde bir toplumsal adalet ve demokrasi arayışı yattığını dile getirdi. Türkiye’nin dört bir yanında kadınların direnişin ve değişimin öncüsü olduğunu hatırlatan Başkan, bu potansiyelin siyasette hak ettiği karşılığı bulması için seslerin daha gür çıkması gerektiğini söyledi.

Karabağlar’ın sosyal yaralarına kadın odaklı merhem

İlçenin demografik yapısı içindeki ekonomik zorluklara ve sosyal eşitsizliklere dikkat çeken Başkan Helil Kınay, yoksulluk ve işsizlikten en çok etkilenen kesimin kadınlar olduğunu belirtti. Karabağlar’da dezavantajlı grupları görünür kılmak için stratejik bir yol haritası izlediklerini ifade eden Kınay, engelli bireylerden çocuklara kadar toplumun her kesimine dokunduklarını ancak temel anahtarın kadınların güçlenmesi olduğunu savundu. Kadın güçlendikçe toplumun da direnç kazanacağını söyleyen Kınay, sosyal belediyecilik anlayışının merkezine dayanışmayı yerleştirdiklerini ekledi.

Rakamlarla Karabağlar: İstihdamda kadın devrimi

Projelerin sadece kağıt üzerinde kalmadığını somut verilerle ortaya koyan Kınay, ilçede kurulan İstihdam Ofisi’nin başarı grafiğini paylaştı. Göreve geldikleri andan itibaren 18 aylık sürede 1.750 vatandaşa iş kapısı araladıklarını belirten Kınay, bu istihdamın 900’ünü kadınların oluşturmasının gurur verici olduğunu söyledi. Kadın Emeği pazarları ve kooperatifleşme çalışmalarıyla üretim zincirini desteklediklerini kaydeden Başkan, 4. Çocuk Oyun Akademisi ve iki yeni Yaş Alma Merkezi ile aile yapısını sosyal projelerle tahkim ettiklerini vurguladı.

24 saatlik dayanışma nöbeti ve gelecek vizyonu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Karabağlar’da sergilenen birlikteliğe de değinen Kınay, şiddete karşı tutulan 24 saatlik nöbetin önemine değindi. Erkek egemen bir siyasi atmosferde kadın belediye başkanı olarak bu direnişin parçası olmanın sorumluluğunu taşıdığını belirten Kınay, nöbete katılan erkeklerin de bu mücadeleye omuz vermesinin toplumsal dönüşüm için kıymetli bir adım olduğunu söyledi. Dayanışmanın diliyle sözlerini büyüteceklerini ifade eden Kınay, nerede bir ihtiyaç varsa belediyenin orada bir el olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Seçkin katılımcılar ve anlamlı hediye

Büyük ilgi gören etkinliğin sonunda Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Apak, katkılarından dolayı Başkan Kınay’a anlamlı bir Atatürk fotoğrafı takdim etti. Panelde ayrıca İnci Vakfı’ndan Ece Elbirlik Ürkmez, İzeltaş Genel Müdür Yardımcısı Selin Aktaş, Dr. Burcu Akdağ, UCİM Başkanı Saadet Özkan ve Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken gibi alanında uzman isimler de görüşlerini paylaştı. İlkay Kıyak’ın sunumuyla renklenen organizasyon, bursiyerlerin de katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

