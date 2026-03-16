Son Mühür/ Merve Turan- Çeşme Belediyesi, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen konut sorununa yerel yönetimler bazında neşter vuracak vizyoner bir projeyi kamuoyuna sundu. Ülke genelinde bir milat niteliği taşıyan "kiralık sosyal konut" modeli Hanem Çeşme, Çeşme Vizyon Ofisi’nde düzenlenen özel bir oturumla İzmir milletvekillerine detaylarıyla aktarıldı. Barınmayı bir ticaret unsuru değil, evrensel bir insan hakkı olarak tanımlayan projenin sunumunun ardından, heyet tarafından uygulama sahasında kapsamlı bir teknik inceleme turu gerçekleştirildi.

Kamucu yaklaşım ve İzmir Milletvekillerinden tam destek

Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen stratejik bilgilendirme toplantısına İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Murat Bakan, Yüksel Taşkın ve Ednan Arslan katılım sağladı. Toplantının ana gündem maddesini, derinleşen barınma maliyetlerine karşı yerel bir kalkan oluşturma hedefi teşkil etti. Hanem Çeşme’nin operasyonel şeması, bütçe disiplini ve hayata geçiş takviminin paylaşıldığı buluşmada; projenin kamusal mülkiyeti koruyan ve rantı dışlayan yapısı milletvekilleri tarafından takdirle karşılandı. Ofisteki teknik bilgilendirmelerin akabinde, projenin mentörlüğünü üstlenen Murat Karayalçın ve uzman proje heyeti ile birlikte Şifne Mahallesi’ndeki inşaat sahasına geçilerek arazinin lojistik avantajları incelendi.

Başkan Lâl Denizli: “Barınma hakkını kamunun güvencesine alıyoruz”

Projenin her aşamasını titizlikle takip eden Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Türkiye’de benzeri olmayan bir modeli hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Temel atma töreni için hazırlıkların son aşamaya geldiğini müjdeleyen Denizli, Hanem Çeşme ile nitelikli yaşam alanlarını ulaşılabilir kılacaklarını vurguladı. Başkan Denizli, “Halkımızın en temel hakkı olan barınmayı kamunun koruyucu şemsiyesi altına alıyoruz. Bu süreçte bizlere rehberlik eden sayın Murat Karayalçın’a, proje ekibimize ve desteğini esirgemeyen milletvekillerimize minnettarız. Çeşme, sosyal belediyecilikte yeni bir dönemin öncüsü olacak,” sözleriyle projenin toplumsal önemine dikkat çekti.

100 bin metrekarelik dev alanda yeni bir yaşam merkezi

Teknik detayları netleşen Hanem Çeşme, Şifne bölgesinde yaklaşık 100 bin metrekarelik devasa bir parsel üzerinde yükselecek. Toplamda 660 adet modern konutun yer alacağı projede temel hedef, yüksek kira baskısı altında ezilen toplum kesimlerine nefes aldırmak olarak açıklandı. Özellikle bölgede görev yapan öğretmenler, sağlık emekçileri, diğer kamu personelleri, asgari ücretli çalışanlar ve hayata yeni atılan gençler projenin öncelikli yararlanıcısı olacak. Sosyal donatılarıyla bir bütün olarak tasarlanan konutlar, Çeşme’nin demografik yapısını koruyarak sürdürülebilir bir kentsel yaşam modeli sunmayı vaat ediyor.

Sosyal Belediyecilikte yeni bir dönemin kapısı aralanıyor

Hanem Çeşme projesi, sadece bir inşaat yatırımı olmanın ötesinde, Türkiye'deki konut politikaları için alternatif bir laboratuvar görevi görüyor. Yatırım odaklı konut sektörünün yarattığı tıkanıklığa "kiralık sosyal konut" formülüyle yanıt veren Çeşme Belediyesi, bu adımıyla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlıyor. Uygulamanın başarıyla sonuçlanmasıyla birlikte, yerel yönetimlerin barınma krizindeki rolünün yeniden tanımlanması ve benzer modellerin ülke geneline yayılması bekleniyor.