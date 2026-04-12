Çeşme Belediyespor Tesisleri’nde gerçekleştirilen festival, Ege Bölgesi’nin farklı şehirlerinden gelen takımları bir araya getirdi. İzmir, Denizli ve Manisa’dan toplam 20 takımın katıldığı organizasyonda 350 sporcu sahaya çıktı.

Etkinlikte ayrıca 50 antrenör ve 50 kişilik organizasyon ekibi görev alırken, gün boyunca oynanan müsabakaları 600’ü aşkın sporsever tribünden takip etti.

Aynı anda 4 sahada 84 maç oynandı

Festival kapsamında saha dört ayrı bölüme ayrılarak aynı anda maçların oynanmasına olanak sağlandı. Gün boyu süren organizasyonda toplam 84 karşılaşma gerçekleştirildi.

Minik futbolcuların büyük bir heyecanla mücadele ettiği müsabakalar, dört hakem tarafından yönetildi. Sahadaki rekabet kadar fair-play ruhu da organizasyonun öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Protokolden yakın ilgi

Organizasyon, ilçe protokolünün de yoğun katılımına sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç ve belediye meclis üyeleri karşılaşmaları tribünden takip etti.

Başkan Lal Denizli, yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek çocukların erken yaşta sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı.

Ailelerin desteğinin altını çizen Denizli, sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun kritik rol oynadığını ifade etti. Konuşmasının ardından sahaya inen Denizli, minik sporcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Dereceye giren takımlar belli oldu

Sabah saat 09.30’da başlayıp 17.00’ye kadar süren organizasyonun sonunda turnuvada dereceye giren takımlar da açıklandı.

Üst Grup sıralaması:

Bornova Gücü,

Göztepe,

Manavkuyu 1925,

Sancak Spor Kulübü.

Gelişim Grubu sıralaması:

Urla Belediyespor,

1881 Kemalpaşa Spor,

Alsancak 1914,

Trabzongücü.

Bireysel performanslar da ödüllendirildi

Turnuva yalnızca takım başarılarıyla değil, bireysel performanslarla da dikkat çekti. Çeşme Belediyespor’dan Mehmet Ali Dağlı “En İyi Oyuncu” seçilirken, Manavkuyu 1925 takımından Mehmet Ali Gürel ise “En İyi Kaleci” ödülünün sahibi oldu.

“Her çocuk bizim için birinci”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede festivalin amacına dikkat çekti.

Sarısaç, bu organizasyonun sadece bir turnuva olmadığını belirterek çocukların sporla büyümesini, takım ruhu ve özgüven kazanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Sahaya çıkan her çocuğun kendileri için birinci olduğunu vurgulayan Sarısaç, asıl kazancın çocukların mutluluğu olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini de sözlerine ekledi.