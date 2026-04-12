26. hafta karşılaşmasında taraftarı önünde parkeye çıkan Karşıyaka, baştan sona büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 96-87 mağlup etti.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla fark yaratan yeşil-kırmızılı ekip, parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, ligdeki galibiyet sayısını 6’ya yükselterek alt sıralardaki rekabette iddiasını sürdürdü.

İkinci yarıda gelen savunma hamlesi galibiyeti getirdi

Karşılaşmanın ilk bölümünde rakibinin hücum gücüne karşı zorlanan Karşıyaka, ikinci yarıda yaptığı savunma ayarlamalarıyla oyunun kontrolünü ele aldı.

Büyükçekmece’nin skor üretimini sınırlayan İzmir temsilcisi, hücumda da etkili bir performans sergileyerek farkı korudu ve kritik galibiyete uzandı.

Ahmet Kandemir: “Bu camia bulunduğu yeri hak etmiyor”

Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada mücadelenin önemine dikkat çekti. Kandemir, iki takımın da büyük baskı altında sahaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Telafisi olmayan bir maçtı. Büyükçekmece hücum gücü yüksek bir takım. İlk yarıda onları savunmakta zorlandık ancak ikinci yarıda aldığımız önlemlerle bunu başardık.”

Karşıyaka’nın mevcut konumunun camiaya yakışmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşıyaka camiasının basketbol kültürü bulunduğu yeri hak etmiyor. Buradan çıkacağız. Ama bunu tek başımıza yapamayız; taraftarımızın desteği ve oyuncularımızın azmiyle başaracağız.”