Son Mühür - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çeşme’ye ayak basmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Çeşme Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler görkemli bir final gecesiyle taçlandı. Ilıca Taş İskele’de binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen tarihi gecede büyük bir Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Geleceğin sporcularının ödüllendirildiği bu anlamlı buluşma, aynı zamanda Türk futbolunun yarınlarına dair önemli mesajlara ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Ilıca Taş İskele'de şampiyonluk alkışları

Gecenin en özel ve heyecanlı anlarından biri, 2025-2026 sezonunda U-11 Ligi’nde şampiyonluğa uzanan Ilıcasporlu minik futbolcuların sahneye davet edilmesiyle yaşandı. Geleceğin yıldız adayları, alanı dolduran binlerce vatandaşın yoğun alkışları ve tezahüratları eşliğinde sahnedeki yerlerini aldı. Şampiyon sporcuların yüzlerindeki mutluluk ve gurur, meydandaki coşkuyu ikiye katladı.

Efsane teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı

Minik şampiyonlara kupalarını takdim etmek üzere, Türk futbolunun en renkli ve sevilen isimlerinden olan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sahneye çıktı. Karşısındaki çocukların heyecanını ve futbol aşkını gören Yılmaz Vural, yaşadığı yoğun duygu seli nedeniyle konuşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Deneyimli teknik adamın bu samimi ve duygusal halleri, meydandaki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı.

Türk futbolunun geleceğine çarpıcı mesajlar

Minik futbolcuları tek tek tebrik ederek başarılar dileyen Yılmaz Vural, kupayı Belediye Başkanı Lal Denizli ile birlikte takdim ettikten sonra Türk futbolunun geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun yıllarını futbola adamış bir spor adamı olarak altyapının önemine dikkat çeken Vural, Türk futbolunun kurtuluşunun ve geleceğinin bu çocukların doğru eğitilmesinde yattığını belirterek yetkililere ve kulüplere çarpıcı mesajlar verdi.