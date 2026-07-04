İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan ve özellikle her yaz dönemi binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Pırlanta Plajı’nda bugün çok acı bir hadise meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İzmir’in merkezinden arkadaşla grubuyla denize girmek için günü birlik olarak Çeşme ilçesinin ünlü plajı Pırlanta plajına gelen 40 yaşındaki R.P. adlı şahıs önce suda yüzdüğü sırada aniden fenalaştı.

Denizde yüzerken bir anda fenalaştı

Denizde yüzen R.P. isimli şahıs bir anda fenalaştığını fark eden çevrede bulunan vatandaş anında harekete geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler bölgeye geldi

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri anında duruma müdahale edildi. Yapılan ilk kontrol ve müdahalelere göre R.P.’nin denizde kalp krizi geçirdiği fark edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olduğu tespit edilen R.P. isimli şahsı kurtarmak için olay yerinde müdahale etti.

Müdahaleler sonuç vermedi

Uzun süren müdahalenin ardından denizde yüzerken kalp krizi geçirdiği öğrenilen R.P. isimli şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.