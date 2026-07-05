Chp'li Gümrükçü'den Il Örgütünün En Yaşlı Üyesine Ziyaret!

Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevini devraldıktan sonra ziyaret programlarına hız kesmeden devam eden İl Başkanı Utku Gümrükçü, anlamlı bir buluşmaya imza attı. Gümrükçü, İzmir il örgütünün yaşayan en kıdemli ve en yaşlı üyesi olan Nuriye Koç’u evinde ziyaret etti. Ziyaretin Koç'un doğum gününe denk gelmesiyle birlikte duygusal anlar yaşanırken, İl Başkanı Utku Gümrükçü asırlık çınarın yeni yaşını tebrik ederek kendisine sağlık ve afiyet diledi.

İl örgütünden "Doğum günün kutlu olsun Nuriye Teyze" mesajı

Anlamlı ziyaretin ardından CHP İzmir İl Örgütü de resmi sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayınlayarak bu özel anı paylaştı. İl başkanlığından yapılan açıklamada, Gümrükçü'nün vefa ziyaretine atıfta bulunularak aynen şu ifadelere yer verildi: "CHP İzmir İl Başkanımız Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütümüzün en yaşlı üyesi Nuriye Koç’u 106. yaşına girdiği günde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı. Doğum günün kutlu olsun Nuriye teyze."