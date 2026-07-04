Son Mühür- İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan ve son günlerde bazı basın yayın organlarında Çeşme Belediyesi tarafından kiraya verildiği iddia edilen Altınkum Plajı ile ilgili belediyeden resmi bir açıklama yayımlandı. Ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız ve gerçeğe aykırı olduğu belirtildi.

"İşlem 2025 yılında Bakanlık şirketi tarafından yapıldı"

Çeşme Belediyesi, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan haberlerin ardından yaptığı bilgilendirmede, plajın bahsi geçen bölümünün tasarruf yetkisinin kendilerinde bulunmadığını vurguladı. Açıklamada, söz konusu alanın 2025 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından kiraya verildiği ifade edildi. Belediyenin ilgili alandaki tek rolünün yasal denetimler olduğu belirtilen açıklamada şu detaylara dikkat çekildi:

İlgili alanın kiralama, tahsis ya da işletme yetkisi Çeşme Belediyesi’ne ait değildir. Çeşme Belediyesi, yalnızca kendi yetki sınırları içerisinde kalan bölgelerde yasal mevzuatların uygulanması adına rutin denetim faaliyetlerini yürütmektedir.

Belediyeden resmi kaynak çağrısı

Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan açıklamada, vatandaşların ve Çeşme halkının asılsız iddialara itibar etmemesi istendi. Çeşme Belediyesi tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına; son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Altınkum Plajı’na ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bilgilerinize sunarız. Tüm komşularımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları dikkate almasını önemle rica ediyoruz."