İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe, karnelerini alan çocukları sevindirmek için yola çıktı. Çeşme ve Urla’da çocuklarla bulunan Göz Göz ekibinin yeni durakları da belli oldu. “Karneni getir, hediyeni götür” kampanyası başlatan sarı kırmızı ekip, okulların kapanmasıyla birlikte yollara döküldü. Çocukların karne aldığı haziran ayının sonundan bu yana Göztepeliler, sadece İzmir’de değil farkı illerdeki çocuklarla bir araya gelerek karne hediyesi verip küçük kalpleri sevince boğdu.

Bu hafta ‘Şehrimin Takımı’ sloganıyla Urla ve Çeşme’yi mesken tutan Göztepeliler, çocuklarla bir araya geldi. “Karne sevincini Çeşme ve Urla’da çocuklarımız ve aileleriyle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık” mesajı veren Göztepeli ekip “Etkinliğimize katılan, mutluluğumuza ortak olan tüm çocuklarımıza, ailelerine ve Şehrimin Takımı projesinde görev alan gönüllü taraftarlarımıza gönülden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki durak belli oldu!

İzmir’in şanlı kulübü Göztepe, 7 Temmuz’da Torbalı’daki çocuklarla bir araya gelecek. Torbalı’da Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’nda saat 16.00 ila 21.00 arasında karne hediyelerini dağıtacak Göz Gözlüler, 8 Temmuz’da ise Bornova Meydanı’nda miniklerle bir araya gelecek.