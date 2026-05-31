Kuzey Ege ve Akdeniz hattındaki tatil rekabetinde bu bayramın kazananı Çeşme oldu. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, ilçedeki plajları ve eğlence mekanlarını hınca hınç doldurdu. Turizmcilerin yüzü gülüyor. Sezon öncesi endişeli bekleyiş, yerini tam anlamıyla erken bir yaz coşkusuna bıraktı.

Yoğunluk aslında günler öncesinden sinyalini vermişti. Bayramın ilk günleriyle birlikte ise ilçe adeta insan seline uğradı. Otellerde boş oda bulmak neredeyse imkansızlaştı. Rezervasyon yaptırmadan yola çıkanlar, kapıdan dönmek zorunda kaldı.

İlk üç gün otellerde iğne atsan yere düşmedi

Sektörün nabzını tutan Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, sahadaki son rakamları paylaştı. Belge’nin aktardığı verilere göre, dokuz günlük tatil genelinde konaklama tesislerindeki ortalama doluluk yüzde 75 civarında seyretti. Asıl patlama ise bayramın ilk üç gününde yaşandı. Bu dönemde doluluk oranları tam yüzde 95 seviyelerine fırladı.

Bu erken hareketlilik, ilçedeki işletmeler için sadece geçici bir bayram bereketi anlamına gelmiyor. Turizmciler bu yoğunluğu, önümüzdeki uzun yaz sezonunun ne kadar güçlü geçeceğinin açık bir kanıtı olarak görüyor. Sektör temsilcilerine göre Çeşme, 2026 yaz sezonunu resmen ve büyük bir gövde gösterisiyle açmış durumda.

Deniz ve kum yetmez...

Çeşme'ye gelen tatilciler sadece güneşlenmekle yetinmedi. Gündüz saatlerinde Ilıca ve Alaçatı koylarında denizin tadını çıkaran kalabalıklar, akşamları ise ilçenin tarihi sokaklarına ve gastronomi duraklarına akın etti. Bu durum esnafın da kasasını doldurdu.

İlçenin sunduğu bu çeşitlilik, turizm stratejisinin de ana omurgasını oluşturuyor. Çeşme’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirten Orhan Belge, bölgenin çok katmanlı yapısına dikkat çekti. Çeşme; termal kaynakları, köklü tarihi ve dünya standartlarındaki gastronomisiyle rakiplerinden ayrışıyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, şimdi bayramdaki bu yüksek çıtayı sezon sonuna kadar korumanın planlarını yapıyor.