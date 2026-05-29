Son Mühür/ Merve Turan- Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Kurban Bayramı’nda makam odasında tebrikleri kabul etmek yerine sahaya inmeyi seçti. İlçenin köklü yerleşim yerlerinden Ildır, Germiyan ve Reisdere mahallelerini kapsayan yoğun bir bayramlaşma mesaisine çıkan Denizli, mahalle sakinleri ve yerel esnafla tek tek el sıkıştı. Ziyaretler sadece bayram tebriğiyle de sınırlı kalmadı; belediyenin yerel yönetim stratejisine uygun olarak sokaktaki talep ve şikayetler doğrudan birinci ağızdan not edildi. Başkan halkın arasındaydı.

Germiyan’da ulaşım masaya yatırıldı

Başkan Lâl Denizli’nin Germiyan Mahallesi’ndeki durağında ana gündem maddesi bölgedeki lojistik ve toplu taşıma sıkıntıları oldu. Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Koparal ile birlikte kahvehanede vatandaşların karşısına oturan Denizli, ulaşıma dair iletilen dertleri tek tek dinledi.

Kronikleşen ulaşım sorunlarının sadece belediye imkanlarıyla değil, kurumlar arası sıkı bir koordinasyonla aşılabileceğini belirten Denizli, esnafla ve meslek odalarıyla iş birliği mesajı verdi. Vatandaşın günlük yaşam kalitesini artıracak adımların atılması için ilgili birimlerin harekete geçeceğini müjdeledi. Ortak akıl vurgusu yapıldı.

Reisdere’de seçmenle okey masası

Bayram turunun en neşeli ve renkli anları ise Reisdere Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle sakinleriyle kurulan samimi diyaloglar resmi protokol duvarlarını tamamen yıktı. Reisdere kıraathanesinde vatandaşların davetini geri çevirmeyen Lâl Denizli, okey masasına dördüncü olarak oturdu.

Taşların dizildiği, çayların tazelendiği bu samimi dakikalarda mahalle halkıyla keyifli anlar paylaşıldı. Bayramın birleştirici ruhuna vurgu yapan Çeşme Belediye Başkanı, dayanışma ve birlik duygusunu sahada büyüterek ilçenin her köşesine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ziyaret ettiği her noktada vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Denizli’nin bayram mesaisi hız kesmeyecek. Çeşme'nin diğer mahallelerindeki eksikleri yerinde tespit etmek adına ziyaret turları bugün de farklı rotalarla devam ediyor.

