Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bayraklı Belediyesi, ekolojik dengeyi korumak ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak amacıyla teknolojik atıkların yönetimine dair kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi. "Elektrikli ve Elektronik Atıklar Çöp Değildir" vizyonuyla başlatılan bu yeni uygulama, ilçedeki karbon ayak izini azaltmayı ve tehlikeli maddelerin doğaya karışmasını engellemeyi amaçlıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma ile kullanım ömrünü tamamlamış cihazlar, çevre dostu yöntemlerle yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Atık yönetiminde çift kanallı toplama stratejisi

Belediyenin yeni stratejisi, vatandaşların geri dönüşüm sürecine katılımını en kolay seviyeye indiren bir lojistik ağ üzerine kuruldu. Uygulama kapsamında cep telefonlarından bilgisayarlara, küçük ev aletlerinden mutfak robotlarına kadar tüm küçük hacimli cihazlar için mahalle muhtarlıkları ve semt evleri "güvenli toplama noktaları" olarak belirlendi. Bu sayede Bayraklı sakinleri, günlük hayatlarının akışı içinde bu atıkları belirlenen noktalara kolayca ulaştırabilecek. Şehir genelinde oluşturulan bu erişilebilir ağ, geri dönüşüm bilincinin tabana yayılmasında kritik bir rol oynayacak.

Beyaz eşyalar belediye güvencesiyle kapıdan alınıyor

Projenin en dikkat çekici ayağını ise iri hacimli elektroniklerin ve beyaz eşyaların tahliyesi oluşturuyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi taşınması zor olan büyük atıklar, belediye ekipleri tarafından vatandaşların ikamet adreslerinden randevu usulüyle teslim alınıyor. Bu ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen Bayraklılılar, 477 20 00 numaralı hattı arayarak kayıt oluşturabiliyor. Profesyonel ekiplerce adresten alınan bu devasa atıklar, çevre kirliliğine yol açmadan lisanslı tesislerde parçalarına ayrılarak ham madde kaynağına dönüştürülüyor.

Başkan İrfan Önal: “Amacımız daha sürdürülebilir bir bayraklı”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin toplumsal ve çevresel boyutuna dikkat çekerek, elektronik atıkların barındırdığı ağır metallerin toprak ve su kaynakları için oluşturduğu riske vurgu yaptı. Başkan Önal, “Doğru yönetilmeyen her elektronik cihaz, geleceğimiz için büyük bir tehdit unsurudur. Biz Bayraklı’da bu riski fırsata çeviriyoruz. Kurduğumuz ulaşılabilir sistemle hem hemşehrilerimizin işini kolaylaştırıyor hem de daha temiz bir çevre için sorumluluk alıyoruz. Geri dönüşüm süreçlerine dâhil edilen her ürün, milli servetimizin korunması ve daha yeşil bir kent vizyonumuzun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Lisanslı tesislerde ekonomiye yeniden kazandırılacak

Saha operasyonları sonucunda toplanan tüm atıklar, ilgili bakanlıklarca onaylı ve lisanslı geri dönüşüm merkezlerine sevk edilecek. Burada uygulanan yüksek teknolojik işlemler sayesinde cihazların içindeki bakır, plastik ve kıymetli madenler ayrıştırılarak endüstriyel üretime yeniden dahil edilecek. Bu süreç sadece doğayı korumakla kalmayıp, ham madde ithalatının azaltılmasına da katkı sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluşturacak. Bayraklı Belediyesi, bu hamlesiyle çevre duyarlılığını yerel yönetimlerin temel önceliği haline getirmeye devam ediyor.

