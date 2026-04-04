Magazin dünyasının karmaşasından uzak, sade bir yaşam sürmeyi tercih eden Burak Kut, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgi çekiyor. Hayranları özellikle sanatçının yaşı, memleketi ve medeni durumuna dair soruların yanıtlarını araştırıyor.

Burak Kut kaç yaşında ve nereli?

Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşında olan sanatçı, Başak burcuna sahip. Müziğe olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan Kut, Çapa Ortaokulu'nda okul orkestrasıyla ilk adımlarını attı. Ardından İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne sınavla girerek flüt ve piyano eğitimi aldı. Lise yıllarında okul korosunun solistliğini üstlenen sanatçı, Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda üç yıl üst üste birincilik elde etti.

Burak Kut evli mi, çocuğu var mı?

Burak Kut, 2011 yılında Dr. Cansel Yeni ile hayatını birleştirdi. Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin Aden Bucan adında bir kızı bulunuyor. Özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, yoğun konser temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya büyük özen gösteriyor.

Burak Kut'un müzik kariyeri nasıl başladı?

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik etiketiyle adım atan Burak Kut, ilk albümü "Benimle Oynama / Çılgınım" ile büyük bir çıkış yakaladı. Albümün ardından iki yıl içinde yaklaşık 300 konser veren sanatçı, sahne enerjisiyle kısa sürede "Bebeto" lakabıyla anılmaya başlandı. Avrupa MTV tarafından "Local Hero" ödülüne layık görülen Kut, ikinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim" ile uluslararası arenada da adını duyurdu. New York'ta çektiği klipler ve Sarah Brightman ile gerçekleştirdiği düet, kariyerinin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Burak Kut oyunculuk da yaptı mı?

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da kendini gösteren Burak Kut, Kanal D ve ATV ekranlarında yayımlanan "Ankara'nın Dikmeni" dizisinde Latif Kutlu karakterini canlandırdı. Ayrıca Notre Dame'ın Kamburu filminin Türkçe müziğine de sesini verdi. Sanatçı hem sahnede hem ekranda çok yönlü bir performans sergilemeye devam ediyor.