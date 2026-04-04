Letafet albümüyle müzik dünyasında adını duyuran sanatçı, ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi zorlu tedavi süreçlerinden geçti. Moralinin yüksek olduğu ve kontrollerin devam ettiği belirtilen Soner Olgun'a sevenlerinden destek mesajları yağıyor.

Soner Olgun kimdir?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık bölümünde eğitim aldı. Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı Letafet albümüyle adım atan Olgun, bu yapıtla geniş kitlelere ulaştı.

Sadece bir müzisyen değil aynı zamanda tiyatro yazarı ve besteci olan Olgun, Letafet adlı tiyatro oyununu kaleme aldı ve müziklerini bizzat besteledi. İstanbul'da seçkin mekanlarda 17 yıl boyunca sahne alan sanatçı, Cine5 ve TV8 gibi kanallarda müzik programlarıyla da ekrana çıktı.

Soner Olgun kaç yaşında?

1959 doğumlu Soner Olgun, 2026 itibarıyla 66 yaşında.

Soner Olgun'un hastalığı ne?

Usta sanatçı pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi dahil ağır tedavi süreçlerinden geçen Olgun, tüm bu zorluklara rağmen metanetini koruyor. Kontrolleri hâlâ devam eden sanatçının şu an için sahne çalışmalarına engel bir durumunun bulunmadığı aktarılıyor.

Tıp dünyasında "sessiz katil" olarak da bilinen pankreas kanseri, midenin arkasında yer alan pankreas organındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalık. Erken evrelerde genellikle belirti vermediği için teşhisi oldukça güç.

Soner Olgun'un özel hayatı

Soner Olgun, uzun yıllar birlikte sahne aldığı Özlem Olgun Koldaş ile evli kalmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Özlem Olgun, güçlü sesiyle tanınan başarılı bir vokalist. Çiftin Elif adında bir kızı bulunuyor. Evlilik 2025 yılında sona erdi ve Özlem Olgun bu sürecin ardından kendi soyadı olan Koldaş'ı kullanmaya başladı.