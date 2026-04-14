Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda küresel siyasetten terörle mücadeleye, gıda güvenliğinden bölgesel kalkınmaya kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye’nin önündeki rotayı çizdi. ABD ile İran arasındaki gerilimden yola çıkarak "Terörsüz Türkiye" idealine vurgu yapan Bahçeli, bölgedeki sahte sükunetin büyük bir fırtınanın habercisi olabileceği konusunda sert uyarılarda bulundu.

"Küresel ateşkes bir barış değil stratejik duraklamadır"

Konuşmasına küresel gündemi sarsan ABD-İran gerilimiyle başlayan Bahçeli, ilan edilen geçici ateşkesin bir çözüm olmaktan ziyade "biçim değiştirmiş bir bilek güreşi" olduğunu ifade etti. Silahların geçici olarak susmasının hesapların kapandığı anlamına gelmediğini hatırlatan MHP lideri, bu durumu tarafların eksiklerini giderip pozisyonlarını yeniden ayarladığı riskli bir ara safha olarak niteledi. Trump’ın Hürmüz Boğazı şartıyla masaya oturmasını ve İran’ın hedeflerine ulaştığına dair beyanlarını gerçekçi bir devlet aklıyla okumak gerektiğini belirten Bahçeli, İstanbul’daki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının altındaki tehlikeye dikkat çekti.

"Dünya Barış Konseyi" çağrısı ve Türkiye’nin misyonu

Küresel sistemin tıkandığını ve mevcut yapıların barışı büyütmek yerine çatışmaları körüklediğini savunan Devlet Bahçeli, tarihi bir öneriyi gündeme taşıdı. BM Genel Sekreteri öncülüğünde; Türkiye, Rusya, Çin, ABD ve AB’nin katılımıyla bir "Dünya Barış Konseyi" mekanizmasının kurulmasının artık bir mecburiyet olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesiyle bu süreçte elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Bahçeli, İsrail’in Lübnan’daki saldırgan tutumunun ve işgal niyetinin bölgedeki asıl istikrarsızlık kaynağı olduğunu vurguladı.

"Gıda güvenliği en az savunma sanayii kadar kritiktir"

Savaşların artık sadece cephede değil, mutfakta ve tarlada da yürütüldüğünü söyleyen Bahçeli, gıda güvenliğini bir beka meselesi olarak tanımladı. "Karnını başkasının doyurmasına izin veren bir devlet tam bağımsız değildir" diyen Bahçeli, tarımın devlet aklıyla birleşmesi gerektiğini belirtti. Dışa bağımlılığın milleti diz çöktürmek için kullanılan modern bir silah olduğunu ifade eden MHP lideri, üretimin ve toprağa verilen emeğin vatan savunmasıyla eş değer olduğunu hatırlatarak şımarık çocuk olarak nitelediği İsrail'in bölgeyi ateşe atan politikalarına karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Köylerde üretim seferberliği başlıyor

Bahçeli'nin konuşmasındaki en önemli vurgu ise "Terörsüz Türkiye" hedefi oldu. Bu vizyonun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik kalkınma hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, terörün prangasından kurtulan Doğu Anadolu ve sınır havzalarında üretim seferberliğinin başlayacağını müjdeledi. Gençlerin iş aramak için büyükşehirlere hapsolmadığı, babaların ata topraklarını terk etmek zorunda kalmadığı bir gelecek tasavvur eden MHP lideri, MHP’nin fikri omurgasını sorgulayan muhalefeti basiretsizlikle suçladı. Terörün kökünün kazınmasıyla birlikte yaylaların, köylerin ve tarlaların yeniden ekinle buluşmasının artık bir hayal değil, somut bir gerçeklik olduğunu ifade ederek konuşmasını noktaladı.