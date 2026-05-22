İzmir’in Buca ilçesi dün korkunç bir manzaraya uyandı. Barış Mahallesi’ndeki çöp konteynerlerinde bulunan 33 ölü kedi, mahalle sakinlerini ve hayvanseverleri harekete geçirdi.

Olay nasıl fark edildi?

Sabah saatlerinde bölgedeki bir esnaf olan İlhan Güngör, çöp konteynerine çöp atmaya gittiği anda poşetlerin içinden gelen durumu fark etti.

Poşetleri kontrol ettiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Güngör, vakit kaybetmeden durumu emniyet güçlerine aktardı.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu

İhbarın ardından Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ne gelen polis ekipleri, konteynerin içindeki poşetleri incelemeye aldı.

Gerçekleştirilen ilk incelemelerde, poşetlerin içinde çoğu yavru olmak üzere toplam 33 adet ölü kedi olduğu tespit edilmişti.

Olaya ilişkin beteriner hekim gözaltına alındı

Olayın sonrasında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kedilerin ölüm sebebini ve bu poşetlerin kim tarafından oraya bırakıldığını aydınlatmak adına hızlı bir çalışma başlatmıştı.

Elde edilen deliller ve yürütülen titiz takibin ardından, konuyla bağlantısı olduğu şüphesiyle bir veteriner hekim gözaltına alındı.