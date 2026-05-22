Son Mühür- İzmir, mayıs ayında dopdolu bir etkinlik ajandası ile karşınızda! Şehrin dört bir yanını saran melodi ve sanat kokusu, İzmirli sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

Sezonun en güncel konserlerini, tiyatro oyunlarını, stand-up gösterilerini, atölyelerini ve çok daha fazlasını keşfetmek için etkinlik takvimine göz atmayı unutmayın! İşte mayıs ayının kaçırılmaması gereken en özel etkinlikleri:

Müzik ve kamp aynı festivalde: “One Vibe”

Açık havada müzik ve kamp keyfini bir arada yaşamak isteyenler için harika bir haberimiz var. “One Vibe Festival”, 23–30 Mayıs tarihleri arasında Bueno Beach’te kamp kültürü, canlı müzik ve açık hava atmosferini bir araya getiriyor.

Sekiz gece dokuz gün sürecek bu dev organizasyonda; Feridun Düzağaç, Mavi Gri, Emre Fel ve Ayna gibi Türk müziğinin güçlü isimleri sahne alıyor.

Konserler, DJ performansları ve deniz kenarında kurulan muhteşem kamp atmosferiyle festival, şehirden uzak keyifli bir kaçış noktası sunuyor.

Urla’nın sanat rotası: “III. Urla Sanat Haftası”

Ege'nin incisi Urla, adeta dev bir açık hava galerisine dönüşüyor. “III. Urla Sanat Haftası”, 16–24 Mayıs tarihleri arasında zengin programıyla Urla’nın farklı noktalarını kültür-sanat rotasına çeviriyor.

Urla Sanat Rotası ve Urla Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, bölgedeki tüm sanat oluşumlarını ve kültür kurumlarını ortak bir platformda buluşturuyor.

Çok disiplinli yapısıyla dikkat çeken festival, çağdaş sanat üreticilerini Urla’nın tarihi ve kültürel dokusuyla harmanlıyor. Sanatseverler için tam anlamıyla bir görsel şölen!

Pop müziğin sınırlarını zorlayan isim: Hande Yener

Türk pop müziğinin en yenilikçi ve cesur isimlerinden Hande Yener, enerjisiyle İzmir semalarını ısıtmaya geliyor! Başarılı sanatçı, 23 Mayıs saat 13:00’te Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sevenleriyle buluşuyor.

Her döneme damga vuran hit şarkıları, zamansız tarzı ve ikonik sahne şovlarıyla tanınan Hande Yener, tarihi mekanın büyüleyici atmosferinde İzmirlilere unutulmaz bir pop rüzgarı estirecek. Hafta sonuna enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir performans!

Metal Müziğin Efsane İsmi: Pentagram

Sert riff'ler ve güçlü vokaller İzmir'i sallamaya geliyor! Türk metal müziğinin efsane grubu Pentagram, 29 Mayıs’ta SoldOut Performance Hall’de sahne alıyor.

1987’den bu yana Anadolu ezgilerini heavy metal sound’uyla harmanlayan grup, güçlü sahne performansı ve enerjik repertuvarıyla dinleyicileriyle buluşacak. Yıllardır hafızalara kazınan kült parçaların çalınacağı bu gece, metal müzik tutkunlarının ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Mum ışığında klasik bir gece: CANDELA

Tarihin derinliklerinden gelen büyüleyici bir atmosfere hazır mısınız? “CANDELA: Echoes of History & Lights of Beauty”, 24 Mayıs’ta Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda klasik müzik ile sinema dünyasının kült film müziklerini aynı sahnede buluşturuyor.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi’nin ölümsüz eserleri, tam 2.500 mum ışığıyla aydınlatılan rüya gibi bir ortamda canlı performanslarla hayat bulacak.

Tarihi mekanın estetiğiyle birleşen konser, kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden çok duyulu bir deneyim vadediyor.

Duygusal şarkıların sevilen sesi: Cem Adrian

Kendine özgü muazzam vokal aralığı ve duygusal yorumuyla kalplere dokunan Cem Adrian, 27 Mayıs’ta Urladam Ağaçlı Sahne’de hayranlarıyla hasret gideriyor.

Geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla sahnede olacak.

Doğayla iç içe, güçlü bir sahne atmosferinde gerçekleşecek bu konser, müzikseverlere unutulmaz bir bahar gecesi yaşatacak.

Türk Popunun Güçlü Sesi: Sıla

Türk pop müziğinin en başarılı kadın vokallerinden, söz yazarı ve besteci Sıla, 23 Mayıs’ta İzmir Arena sahnesinde devleşmeye hazırlanıyor.

"Sevişmeden Uyumayalım", "Yan Benimle" ve "Acısa da Öldürmez" gibi milyonların diline pelesenk olmuş hit şarkılarını İzmirliler için seslendirecek olan sanatçı, yüksek sahne enerjisi ve büyüleyici performansısıyla tam bir müzik şöleni sunacak.

İçten sözleri ve eşsiz sahnesiyle: Kalben

Türk müziğinin en özgün, en samimi hikaye anlatıcılarından biri olan Kalben, derinlikli şarkıları ve güçlü sahne enerjisiyle şehre konuk oluyor.

Sevilen sanatçı, 30 Mayıs saat 22:00’de Rene Lokal sahnesinde mikrofon başına geçiyor. Etkinlik biletlerinizi tükenmeden almayı unutmayın, şimdiden iyi eğlenceler İzmir!