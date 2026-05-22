22.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Tınaztepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanla farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında görevlendirilmek üzere çok sayıda öğretim elemanı alımı yapılacağını açıkladı. Üniversite tarafından; profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadroları için başvuru süreci resmen başlatıldı.

Başvuruların 5 Haziran 2026 tarihine kadar devam edeceği yayımlanan ilanda ifade edildi.

Dikkat çeken kadrolar!

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti, Acil Tıp, Çocuk Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Patoloji gibi birçok branşta öğretim üyeleri istihdam edilecek.

Hemşirelik, Ebelik, Ergoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, İlk ve Acil Yardım, Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği gibi bölümler için de çeşitli akademik kadrolar açıldığı ifade edildi.

ALES şartı!

Üniversite tarafından duyurulan ilana göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ALES’ten ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmekte. Ayrıca yabancı dil sınavından da minimum 50 puan şartı ranan şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru takvimi belli oldu!

İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin yayımladığı ilan çerçevesinde öğretim görevlisi kadroları için süreç şu şekilde işleyecek:

- Son başvuru tarihi: 5 Haziran 2026

- Ön değerlendirme tarihi: 10 Haziran 2026

- Giriş sınavı tarihi: 12 Haziran 2026

- Nihai değerlendirme tarihi: 16 Haziran 2026

Başvuruların, üniversitenin Buca’daki İnsan Kaynakları Birimi ile ilgili fakülte ve yüksekokul sekreterliklerine yapılacağı ifade edildi.

