Son Mühür/Selda Meşe- Buca'da bir çöp konteynerinde hasta bezlerine sarılmış ve derin dondurucuda donduruktan sonra sokağa atılmış 24 kedi ölüsü bulunmuştu. Yaşanan skandal sonrası olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen Buca Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti.

Detaylı inceleme başlatıldı

Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirilirken, hasta altı bezlerine sarılmış halde 24 kedi ölüsü ile bir muhabbet kuşu ve bir ebabil kuşu tespit edildi. Hayatını kaybeden kedilerden 15’inin yavru, 9’unun ise yetişkin olduğu belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından gerekli delil ve materyaller toplandı. Ölü hayvanlar, ölğm nedenlerinin belirlenmesi ve detaylı inceleme yapılması amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi.

"Böylesine insanlık dışı bir tabloyu kabul etmiyoruz"



Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşanan olaya sert tepki göstererek, “Canlı yaşamına yönelik böylesine insanlık dışı bir tabloyu kabul etmemiz mümkün değildir. Buca Belediyesi olarak, bu vicdansız olayın sorumlularının en kısa sürede tespit edilmesi ve hukuk önünde gereken cezayı almaları için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Halk sağlığını, çevre güvenliğini ve hayvan haklarını ilgilendiren hiçbir konuda geri adım atmayacağız” diye konuştu.



Olayın oluş şekli ve hayvanların ölüm nedenlerine ilişkin detayların, yetkili kurumlarca yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

