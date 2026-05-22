Son Mühür - İzmir’de sosyal medyada infial yaratan kedi ölümleriyle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan resmi açıklama geldi. Adnan Kahveci Caddesi’ndeki çöp konteynerlerinin önüne bırakılmış halde, aralarında yavruların da bulunduğu toplam 33 kedinin cansız bedeninin tespit edilmesinin ardından adli makamlar duruma el koydu.

Başsavcılık harekete geçti

İhbar üzerine olay yerine intikal eden uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, katledilen hayvanların cadde üzerindeki çöp konteynerlerinin önüne bırakıldığı belirlendi. Kamuoyunda oluşan derin üzüntü ve tepkilerin ardından açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında derhal soruşturma açıldığını bildirdi. Açıklamada, vahşetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve bu vicdan yaralayan olayın sorumlularının ivedilikle tespit edilerek adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.