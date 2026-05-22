Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomik krizin boyutu derinleşirken icra dairelerindeki hareketlilik artış gösterdi. İzmir'in üç ilçesi krizden etkilnenler arasında. Bayraklı, Buca ve Bayındır'da taşınmazlar icralık oldu.

Bayraklı'da 3+1 daire icradan satılık



İzmir'in Bayraklı ilçesinde 36910 ada, 21 parselde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. 715.03 metre kare arsa ana mülkiyetine sahip taşınmaz üzerinde yer alan dairenin yaklaşık 115 metre kare brüt kullanım alanına sahip olduğu belirtildi. Antre+hol, salon, mutfak, 3 oda, banyo, ebeveyn banyo ve balkondan oluşan dairenin değeri 6 milyon 100 bin TL olarak açıklandı.Dairenin kalorifer petekli, giriş, iç ve dış doğramaları mevcut, dış ve iç duvarları ile tavanları sıvalı ve badanalı,iç piyes zeminleri kaplamalı, Islak alanların zemini seramik duvarı fayans kaplı, vitrafiye ve armatürlü olduğu aktarıldı. Söz konusu daire için belirlenen açık artırma usulü satış tarihleri, 26 Ağustos 2026 saat:10.26, 24 Eylül 2026 saat:10.26 olarak açıklandı.



Buca'da mahkemeden satılık 4 katlı bina



İzmir Buca'da Kızılöullu mahallesinde 5030 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın icra yoluyla satışı çıkmasına karar verildi. Söz konusu taşınmaz arsa niteliğinde olup, üzerinde Laleli Mahallesi 404 sokak no. 46 adresli 4 katlı bina bulunduğu belirtildi. Binanın her katında bir mesken olduğu, ikinci kattaki bağımsız bölümün mesken olarak kullanıldığı ve diğer dairerin boş olduğu belirtildi. Yüz ölçümü 188,00 metrekare olarak açıklanan taşınmazın kıymeti 2 milyon 818 bin 60 TLolarak açıklandı. Söz konusu taşınmazın açık artırma usulü satış tarihleri 12 Eylül 2026 saat: 14.10, 7 Temmuz 2026 saat:14.10 olarak duyuruldu.

İçinde yapılar olan taşınmaz mahkemeden satılık

İzmir Bergama'da 166 ada, 6 parselde bulunan taşınmaz mahkemeden satışa çıkarıldı. Toplam 2.164,82 metrekare yğzölçüme sahip taşınmazın tarm alanı olarak planlandığı belirtildi. Mahallenin kenar semtinde yer alan taşınmazın, organize sanayi bölgesine 1000 metre mesafede yer aldığı bildirildi. Taşınmaz üzerinde 40 metrekarelikkargir bina, avlu kısmında 3 metrekare tuvalet, ahır, hayvan damı, mutfak olarak kullanılan yapı olduğu belirtildi. Ayrıca 60 metrekare kargir bina, 61,99 metrekare mesken, 108 yüzölçümünde 26 metrekaresii ahır, 82 metrekaresi yarı açık depo alanı olarak kullanıldığı belirtildi.Söz konusu taşınmazın açık artırma usulü satış tarihleri 8 Eylül 2026 saat: 10.07, 6 Ekim 2026 saat:0.07 olarak duyuruldu.

