Buca Belediyesi tarafından yapılan kamuoyu açıklaması, vicdanlarda derin bir sızı bıraktı. Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 kedi dondurulmuş ve hasta altı bezlerine sarılı bir halde çöp konteynerinde bulundu. Yaşanan insanlık dışı olayın ardından, belediye ekipleri bölgeye intikal ederek, kedilerin çip kontrolleri gerçekleştirildi.

Olayın ardından emniyet güçleri ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.

Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlçemiz Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, 24 kedinin dondurulmuş ve hasta altı bezlerine sarılı halde çöp konteynerine bırakıldığına dair üzücü bir olay tespit edilmiştir. Konunun öğrenilmesinin hemen ardından belediyemiz ekipleri olay yerine intikal etmiş, çip kontrollerini gerçekleştirmiştir.

Emniyet güçlerimiz ve Tarım ilçe Müdürlüğü'yle koordineli bir şekilde gerekli tahkikat başlatılmıştır. Can dostlarımıza yönelik bu vicdan dışı ve kabul edilemez davranışı şiddetle kınıyoruz. Buca Belediyesi olarak, olayın fail veya faillerinin tespit edilmesi ve hak ettikleri cezai yaptırımlarla karşılaşmaları adına hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Saygılarımızla..."