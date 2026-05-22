Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in en büyük sorunlarından biri olan şehir merkezindeki mezarlık kıtlığına karşı ilk somut adım Buca’da atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerdeki gömü alanı krizini çözmek amacıyla Buca Zafer Mahallesi’nde 110 dönümlük dev bir mezarlık alanını hizmete açtı. Tam 22 bin defin kapasitesine sahip bu yeni alan, merkezde yer bulamadığı için çevre ilçelere gitmek zorunda kalan cenaze sahiplerine nefes aldıracak.

Projenin detayları ve merkez ilçelerdeki defin trafiğini değiştirecek yeni kararlar şöyle şekillendi:

Merkez ilçeler için Seferihisar ve Kemalpaşa yolu bitiyor

Şehir merkezindeki eski mezarlıkların doluluk oranının yüzde yüze yaklaşması, İzmir genelinde ciddi bir lojistik problem yaratıyordu. Konak, Karabağlar, Buca, Narlıdere ve Balçova gibi nüfusu yoğun ilçelerde vefat eden vatandaşlar, yer yokluğundan dolayı kilometrelerce uzaktaki Seferihisar veya Kemalpaşa’daki mezarlıklara gönderiliyordu.

Yeni tahsis edilen alan bu zorunlu yönlendirmeyi bitiriyor. Konuya dair net konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, merkezde yaşayan vatandaşların cenazelerini artık doğrudan Buca'daki bu yeni alana defnedebileceğini açıkladı. Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen arazide lahitsiz defin işlemleri resmi olarak başladı.

Yerden tasarruf için iki katlı mezarlık dönemi

Büyükşehir belediyesi, kentin hızla artan nüfusunu ve arazi kısıtlılığını hesaba katarak yeni mezarlıkta farklı bir mimari modele geçiyor. Alanda çevre düzenleme ve zemin iyileştirme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak, İzmir’de artık iki katlı lahit mezar uygulaması devreye girecek.

Sistem basit ama etkili. Yeni açılan parsellerde inşa edilecek iki katlı lahitler, dikey yerleşim sağlayarak mevcut arazinin ömrünü iki katına çıkaracak. Böylece 110 dönümlük alanın çok daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Bayram öncesi tüm mezarlıklarda bakım seferberliği

Buca'daki yeni defin alanının açılışının yanı sıra belediye ekipleri sahaya indi. İlçe belediyeleriyle koordineli bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, İzmir genelindeki mevcut tüm mezarlıklarda geniş çaplı bir bakım, onarım ve temizlik seferberliği başladı.



