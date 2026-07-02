Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Başkanvekili Hüseyin Benzer idaresinde gerçekleşti. Önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Üçüncü Yaş Üniversitesi’ne AK Parti ve MHP’den ret

Üçüncü Yaş Üniversitesi kurulması ve yürütülmesine ilişkin olarak Ege Geriatri Derneği arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına AK Parti ve MHP grubu ret oyu verdi. AK Partili Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu ret gerekçelerini anlatarak, protokolde burs ve ulaşım ücreti olmadığını dile getirdi.

Köy ürünleri satış noktası önergesine iade

AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat’ın yerel üretim ile vatandaşlarımızın sağlıklı, doğal ve güvenilir ürünlere daha uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacı ile ilçemizin merkezi ve yoğun noktalarında Belediyemiz koordinasyonunda ‘’Köy ürünleri satış noktaları’’ kurulmasına yönelik önerge meclis gündemine yeniden geldi. Önerge Tarım, Plan ve Bütçe ile Esnaf Komisyonlarınca oy birliğiyle iade edildi.

Polat: AK Parti’den geldiği için reddetmiş olabilirsiniz

Önergeyi meclise getiren AK Partili Meclis Üyesi Polat, “Komisyonlara iade edilirken pazaryerlerinin varlığından bahsedildi. Bu konu pazaryeri ile ilgili değil. AK Parti’den geldiği için reddetmiş olabilirsiniz ama konu ile alakalı değil. Yeninden gündeme alalım ve komisyonlara havale edelim. 15 metrekarelik noktalarda köyden alınacak ürünler satılabilir” dedi.

Aydın: Başkanımızın makamında bir kahve içelim

CHP Grupbaşkanvekili Uğur Aydın, AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat’ı makamda kahve içmeye davet ederek, “Komisyonlar çalışma yapmış, sonuna kadar getirmiş. Bizim bunu başka bir önerge ile yeniden yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Sizin önergeniz için Başkanımızın makamında bir kahve içelim. Hem sizin önergeniz hakkında hem de başkanvekilimizin yapacağı çalışma hakkında bilgi alırız” dedi.

Benzer: Ürünleri biz mi alalım, kendileri mi satsınlar

Pazaryerleri konusunda tek ayrılık noktası olduğunu söyleyen BBaşkanvekili Hüseyin Benzer, “Kırıklar Köyü’nde pazaryeri düzenlemesi yapıyoruz. Aramızdaki ayrılık noktası, ürünleri biz mi alalım, kendileri mi satsınlar noktasında. Köylerde rakamlar çok ucuz değil. Depolama gibi durumlarda da bize karşılığı yüksek olacaktır. Bu önergeyi gündemde tutalım. Tekrar görüşelim” dedi. Önerge komisyonlara iade edildi.

AK Parti’den bankamatikler hakkında soru yağmuru

Meclis Üyeleri tarafından verilecek soru önergesi maddesinde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Murat Polat, “ Göreve geldiğinizden bu yana Buca Belediyesi’ne kaç bankamatik personel tespit edilmiştir. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur? Kripto personel bulunduğu yönünde Fiilen görev yapmadan maaş almayan personel olduğunu garanti edebiliyor musunuz? Hangi kalıcı sistemi hayata geçireceksiniz?” soruları sordu. Konuşmasına devam eden Polat, “Belediyemize ait her taşınmaz Bucalı vatandaşlarımızın ortak malıdır. Kaç taşınmaz atıl durumdadır. Belediyemizin kirasını ödediği halde kullanılmayan iş yerleri, arsaları bulunmakta mıdır? Son 3 yılda kaç taşınmaz kiraya verilmiş ve boş durumda bekletilmektedir” dedi.

Benzer: Ben çalışmayana kamu parasını vermem

Başkanvekili Hüseyin Benzer, “Benim prensiplerimin arasında çalışmayana kamunun parasını vermemek var. Çalışmayana kamu parası vermeyi ret ediyorum. Bunu zamanla göstereceğim” dedi.

Balyemez: Benzer ihaleye yeniden olur veriyor sonra iptal ediyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çevre mevzuatı gereği tekstil atıklarının toplanması işinin 36 ay süreyle ihale edilmesi hakkında çeşitli iddiaları gündeme getiren AK Parti Başkanvekili Veli Balyemez şu şekilde konuştu;

“Bugün gündeme getireceğim konu, Buca Belediyesinin tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu konu yalnızca bir ihale meselesi değildir. Bu konu şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının nasıl yönetildiğiyle ilgili çarpıcı bir örnektir. Aslında buna benzer bir çok örnek var zamanı geldikçe onları da gündeme getireceğiz. Sayıştay tarafından belediyelere yapılan deneyimlerde Tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı, belediyenin gelir getirici bir faaliyeti olmasına rağmen, özel bir firmaya ihalesiz olarak protokolle devredilmesini 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı olduğunu ortaya koymaktadır. Elimizde bulunan resmi belgeler çok ilginç bir tablo ortaya koymaktadır. İlk olarak ilgili müdürlük olan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çevre mevzuatı gereği tekstil atıklarının toplanması işinin 36 ay süreyle ihale edilmesini teklif ediyor. 16.6.2026 tarihli yazıyla. Ardından dönemin Belediye Başkanı Görkem Duman, 24 Şubat 2026 tarihinde bu ihaleyi iptal ediyor ve gerekçe olarak -belediye kendi imkanlarıyla yapabilir mi araştırılsın- diyor. Yahu sen kendi imkanların asli vazifen olan çöpleri toplayamıyorsun bunu da bal gibi biliyorsun. Ancak asıl dikkat çekici olan bundan sonrasıdır. Sayın Hüseyin Benzer, Belediye Başkan Vekili olduktan sonra 16 Haziran 2026 tarihinde aynı dosya için yeniden ihale yapılmasına olur veriyor. Fakat sadece 7 gün sonra, 23 Haziran 2026 tarihinde, yine kendi imzasıyla aynı ihaleyi tekrar iptal ediyor. Şimdi buradan Buca halkı adına soruyorum. Yedi gün içinde ne değişti? Belediyenin araç filosu mu büyüdü? Yeni personel mi alındı? Yeni bir iştirak şirketi mi kuruldu? Yoksa 16 Haziran’da bilinmeyen bir gerçek, 23 Haziran’da mı ortaya çıktı?”

“Görkem Duman’a usulsüz ve kanuna aykırı işlerden uzak durun dedik dinlemedi”

“Eğer hiçbir şey değişmediyse, neden önce -ihale yapılsın- bir hafta sonra ise -ihale iptal edilsin- denildi? Çalışanların alacaklarını ödedik diye reklam yapıyorsunuz gıdaları ödemiyorsunuz mesailer ödenmemiş çöpler toplanamıyor diyorsunuz ki kendi imkanlarımızla oluyor mı bakalım. Daha da önemlisi İhale iptal edildiği bu süreçte tekstil atıkları kim tarafından toplandı? Belediye tarafından mı? Yoksa herhangi bir özel firma tarafından mı? Eğer özel bir firma tarafından toplandıysa hangi hukuki yetkiyle? Hangi sözleşmeyle? Hangi bedelle? Belediye ne kadar gelir elde etti? Bu gelirler kamu hesaplarına eksiksiz olarak aktarıldı mı? Kamu adına cevap bekleyen çok ciddi sorular soruyoruz. Önceki belediye başkanını buradan çok uyardık usulsüz ve kanuna aykırı işlerden uzak durun dedik dinlemedi ancak yeni seçilen belediye başkan vekilinin bu benzer ve organize işleri açık bir şekilde şeffaflıktan kanun hükümlerinden uzaktır. Bakın biz önceki belediye meclis toplantılarında olduğu gibi buradan da uyarıyoruz kamunun hakkını hukukunu gövdemizi ortaya koyarak savunacağız hesabını soracağız.”

Savcılığı, emniyet mensuplarını göreve davet ediyorum

“Buradan bu konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığını ve emniyet mensuplarının da göreve davet ediyorum burada açık bir şekilde bilinçli ve kasıtlı olarak organize bir şekilde suç işlemektedir Bucalıların hakkı birilerine peşkeş çekilmektedir. Yakın dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Buca Belediyesi zaten kamuoyunun yakın takibi altındadır. Böyle bir dönemde yapılması gereken şey çelişkili işlemler değil, tam şeffaflıktır. Bu nedenle Buca Halkı adına hazırladığımız soru önergesinin eksiksiz ve belgeye dayalı şekilde cevaplandırılmasını talep ediyorum.”

Benzer: Hata yaptım zannettim, aceleye geldi

Başkanvekili Hüseyin Benzer, “Ben gelir gelmez doğrudan teminleri kaldırdım. Bu konular acele geldiğini düşündüm, hata mı yaptım diye düşündüm iptal ettirdim. Acele ile yanlış bir şey mi yaptık diye imzaladım. En ufak bir şeyim yok. Aceleye geldi. İlk gün Pazartesi ihale kanuna göre yapılsın. Benim bir tarzım olmaz. Böyle Bir şeyi ben istemiyorum. Hemen başlatın” dedi.

Balyemez: soy isminiz gibi Benzer işleri devam ettireceksiniz

AK Parti Grupbaşkanvekili Veli Balyemez, “Bunun yanlış olduğunu kabul etmeniz mutluluk verici. Burada bir firma 2 yıldır Buca’da bu işi yapıyor. Ortada ihale yok, protokol yok. Üzümkent’in yetkisi, lisansı yok. Uydurma bir protokol yapılmış. Siz devletle dalga mı geçiyorsunuz. Bu firma 2 yıldır topluyor. Sıkıntılar ortada. Ya soy isminiz gibi Benzer işleri devam ettireceksiniz. Ya da Cezaevinden aldığını talimatları yerine getireceksiniz. Kullandığım bir tane kelimeye takılmayın. Bu işle ilgili suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

Benzer: Babam olsa talimat almam

Balyemez’in cezaevinden talimat mı aldınız söylemlerine yanıt veren Başkanvekili Hüseyin Benzer, “Her şey ihale ile olacaktır. Aceleyle hata olmuştur. Kamuoyundan özür diyorum. EKAP üzerinden ihalesi yapılacak. Kimseden talimat almam. Ben Buca halkından talimat alacağım. Babam olsa talimat almam. Hukuçumu devreye sokarım.