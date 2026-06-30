Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçedeki hizmet kalitesini artırmak ve yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere birim müdürleriyle masaya oturdu.

Mevlana Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda, belediyenin gelecek dönem projeleri ve kurumsal yapısı ele alındı. Müdürlere net mesajlar veren Benzer, yeni yol haritasını "21. yüzyıl belediyeciliği, kurumsallaşma ve vatandaşa saygılı hizmet" olarak özetledi.

"Görkem Duman’ın emanetine sahip çıkacağız"

Toplantının açılışında konuşan Hüseyin Benzer, çalışma prensiplerinin merkezine insan haklarını, etik değerleri ve yasalara tam uyumu koyduklarını belirtti. Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yokluğunda sorumluluklarının daha da arttığını ifade eden Benzer, tüm birimlerin koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

Benzer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz bu onurlu görevi Belediye Başkanımız Görkem Duman’dan emanet aldık. Başkanımızın yokluğunda, onun emanetine sahip çıkmak adına her zamankinden daha çok çalışacağız ki Başkanımız da orada rahat etsin. Umuyoruz ki kendisi en kısa zamanda yeniden aramızda olacak."

Bürokrasi hızlanacak, hizmet içi eğitimler başlayacak

Buca halkına en kaliteli hizmeti sunmak için ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Benzer, belediye bünyesinde yapısal değişikliklere gidileceğinin sinyalini verdi. Eksikliklerin hızla tamamlanacağını aktaran Başkan Vekili, personelin hizmet içi eğitimlerle destekleneceğini söyledi. Amaç, çok daha hızlı reaksiyon gösteren pratik bir belediye yapısı kurmak. Kurumsallaşma adımları hız kazanacak.

Müdürlere vatandaş talimatı

Hüseyin Benzer, birim müdürlerinden özellikle halkla ilişkiler konusunda azami hassasiyet göstermelerini istedi. Belediyeye başvuran her vatandaşa saygıyla yaklaşılması gerektiğini söyleyen Benzer, yeni üslubu şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşımız belediyeye geldiği zaman onları mutlaka can kulağıyla ve büyük bir saygıyla dinleyin. Sorun o an çözülemiyor olsa bile, vatandaşımızı dinlemeli, durumu anlatmalı ve her koşulda saygılı bir şekilde uğurlamalısınız. Bizim yönetim tarzımız, bizim üslubumuz budur."

Başkan Vekili Benzer’in açıklamalarının ardından söz alan birim müdürleri, kendi daire başkanlıklarındaki mevcut durum, yürütülen projeler ve saha ihtiyaçları hakkında detaylı sunumlar yaptı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

