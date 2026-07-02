Uluslararası pizza dünyasının en prestijli değerlendirmesi kabul edilen "50 Top Pizza Europa 2026" sonuçları açıklandı. Şef Danilo Zanna’nın İzmir, İstanbul ve Bursa’da şubeleri bulunan restoranı Filo D’olio, Avrupa’nın en iyi 50 restoranı listesinde 36’ncı sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte işletme, üst üste ikinci kez "Türkiye’nin En İyi Pizza Restoranı" unvanını kazandı. Yarışmada Avrupa'nın birincisi Londra’dan Napoli on the Road olurken, Madrid’den Baldoria ikinci, Fransa’dan IMperfetto ise üçüncülüğü elde etti.

Avrupa’nın en iyi makarnası ödülü de geldi

Filo D’olio, gecede sadece pizza sıralamasıyla kalmadı. Restoran, İtalya'daki törende "Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino" özel ödülünün de sahibi oldu. Böylece işletme, pizza başarısını Avrupa’nın en iyi makarna menüsü ödülüyle taçlandırdı.

Geçen yıl aynı organizasyonda geleceğin dikkat çeken restoranı seçilen işletme, bu yıl iki büyük ödülle organizasyondan ayrıldı. Organizasyon müfettişleri, restoranın İtalyan trattoria kültürünü yerel malzemelerle birleştirme tarzını yüksek puanla değerlendirdi.

Anadolu ürünleri İtalyan reçeteleriyle buluştu

Uluslararası jürinin inceleme raporunda restoranın malzeme seçimi öne çıktı. Menüde Kayseri pastırması ve yerel deniz ürünleri gibi coğrafi malzemelerin İtalyan hamur teknikleriyle harmanlanması tam not aldı. Jüri, özellikle makarna reçetelerindeki özgünlük ve ürün kalitesinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu vurguladı.

"Türkiye mutfağından ilham alıyorum"

Ödül töreninin ardından konuşan Şef Danilo Zanna, başarının arkasında büyük bir ekip çalışması olduğunu belirtti. İtalya'da büyüdüğünü ve pizzanın kendisi için kültürel bir bağ anlamı taşıdığını ifade eden Zanna, Türkiye'de yaşamaktan ve bu mutfaktan beslenmekten mutlu olduğunu söyledi.

Danilo Zanna, hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Filo D’olio’yu kurarken en büyük hayalim, İtalyan mutfağının ruhunu Türkiye’nin eşsiz ürünleriyle aynı sofrada buluşturmaktı. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerden çıkan bir restoranın Avrupa’nın en prestijli platformunda Türkiye’yi temsil etmesi benim için büyük bir gurur. Daha yolun başındayız."



