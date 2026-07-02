Son Mühür / Buca Belediyesi'nde Başkan Görkem Duman'ın tutuklanması sonrasında geçtiğimiz günlerde başkan vekili seçilen Hüseyin Benzer, geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplantıyla belediye iştirakleri şirketler için meclis üyelerinden tam yetki izni istemişti. Oy birliği ile şirket yetkilerini devralan Benzer'in BUCAMAR ve Üzümkent A.Ş.'nin genel müdürlüğüne bugün dikkatleri çeken bir atama gerçekleştirdi. Benzer'in iki şirketin genel müdürlüğüne geçen dönem CHP İzmir İl Başkan Vekili görevini üstlenen Barış Özdemir'i ataması tartışmalara neden oldu.

"Aynı tas aynı hamam"

CHP İzmir İl Örgütü’nde dönemin İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturmasında tutuklanmasının ardından Özdemir, il başkan vekili olarak görev almıştı. Özdemir'in şirketlerin genel müdürlük görevine atanmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi MHP Meclis üyesi Bahadır Altınkeser'den tepki geldi. Altınkeser, "Buca aynı tas aynı hamam" dedi.

"Hiç bürokrat yokmuş gibi"

"Buca Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Benzer'den skandal atama" mesajı veren Altınkeser, "Buca Belediyesinde hiç bürokrat yokmuş gibi ,en önemli iki kurumun birden genel müdürlüğüne seçilen Barış Özdemir, "İhaleye Fesat Karıştırma ve Kamu zararını dolandırıcılık" suçlamalarıyla cezaevinde olan , geçen dönemin CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun vekili, ayrıca CHP İzmir İl Başkan vekili iken Buca'da bulunan binasını "Buca Belediyesi" ne kiraya veren ve belediyenin yıllardır kullanmadığı boş binaya ayda 400 bin TL para ödediği kişidir. Buca’da 21. yüzyıl belediyeciliğini hayata geçireceğiz.” diyerek yola çıkan Buca belediyesinin yeni başkan vekili Hüseyin Benzer ilk günden düğmeleri yanlış iliklemiştir ve böyle giderse de iki yakası bir araya gelmeyecektir... Malesef ki; Güzel Bucamıza yazık etmeye devam ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.